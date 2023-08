Idealny partner powinien dostarczać świeże (a najlepiej świeższe niż świeże, czyli mrożone metodą IQF), bezpieczne i właściwie przechowywane mięso. Ważne jest również, by pochodziło z bydła, które było właściwie karmione i hodowane w odpowiednich warunkach. Warto więc poszukiwać dostawców, którzy tak jak my, utrzymują z rolnikami bliskie relacje, które pozwalają wspólnie lepiej dbać o dobrostan zwierząt.

W Skłodowskich stawiamy na wołowinę z bydła mlecznego, które jest cenione, chociażby we Francji. I choć smak jest ważnym czynnikiem, który na to wpływa, chcemy po prostu działać fair wobec tego, co daje nam Ziemia. Skupujemy bydło mleczne, które przestało już zasilać gospodarstwo mleczarzy, a na końcu dbamy o “bilans krowy”. Szanując każdy element surowca, staramy się go w pełni wykorzystać, możliwie bez strat i z minimalną ilością odpadów — mówi Tomasz Skłodowski, szef firmy Skłodowscy.