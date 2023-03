Rząd Australii trzyma się swojego planu stopniowego wycofywania eksportu żywych owiec.

Uporządkowany proces

Rząd Partii Pracy wybrany w Australii w zeszłym roku trzyma się swojego planu zakazu eksportu żywych owiec ze względu na dobrostan zwierząt. Minister rolnictwa zapewnił zainteresowane osoby, że wprowadzenie zakazu będzie uporządkowanym procesem, który pozwoli producentom kontynuować hodowlę owiec.

Zakaz z pewnością będzie miał poważne skutki dla wielu osób. Ale to nie oznacza końca przemysłu owczego.

Hodowcy bydła również nie muszą się obawiać, że wkrótce zostaną dotknięci zakazem eksportu żywych zwierząt.

Wzmocnienie przeciwników hodowli zwierząt

Myślę, że istnieją znaczne różnice między eksportem żywych owiec i bydła - powiedział minister. Na przykład wskaźniki śmiertelności są znacznie niższe przy eksporcie bydła, a jego znaczenie gospodarcze jest również znacznie większe.

Jednak to nie przekonuje prezesa Connolly’ego ze stowarzyszenie hodowców bydła z Terytorium Północnego (NTCA) i całej branży. Według niego utrata handlu żywymi owcami nie przyniesie nic poza wzmocnieniem tych, którzy sprzeciwiają się nie tylko eksportowi żywych owiec, lecz także ogólnie hodowli zwierząt.

NTCA: rząd słucha tylko przeciwników właścicieli zwierząt

Powstaje pytanie, który przemysł będzie następny lub czy nawozy i glifosat powinny być w ogóle zakazane, jak w Europie. Prezes stowarzyszenia przypomniał, że ostatnio 25 wiodących stowarzyszeń branżowych wypowiedziało się przeciwko zakazowi eksportu i uznało to za przekroczenie „czerwonej linii”.

- To nie jest walka, którą rozpoczęliśmy, to rząd słuchający przeciwników zwierząt – powiedział Connolly. - Rząd powinien lepiej informować o tym, co już poprawiło się pod względem dobrostanu zwierząt w eksporcie żywego inwentarza w wyniku jego nacisków - dodaje.