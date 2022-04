W Chinach maleje pogłowie zwierząt futerkowych, najbardziej norek. Spadki są spowodowane między innymi postępującym globalnym trendem odchodzenia od futer naturalnych oraz epidemią SARS-Cov-2, która znacznie ograniczyła popyt. Chińczycy nie muszą jednak bardzo martwić, bo dobrze przygotowali się na taką chwilę.

Chiny są największym na świecie producentem skór naturalnych ze zwierząt futerkowych. Kraj ten, podobnie jak Polska, Dania oraz inne, od siedmiu lat odczuwa skutki spadku zainteresowania przez konsumentów futrami. Mimo zmniejszającej się produkcji Chiny wciąż są światowym liderem i mają plany na przyszłość.

Chiński rynek futer

Rekordowy dla chińskiej branży był 2014 rok, w którym wyprodukowano 60 mln skór. Tamten czas w ogóle był dobry dla wszystkich w ujęciu globalnym. Od 2015 roku w Chinach postępuje systematycznie spadek produkcji skór z norek. W kolejnym roku było to już 44,5 mln sztuk, a następnych latach jeszcze mniej. W 2020 roku pierwszy raz produkcja była niższa niż dziesięć milionów sztuk. W 2021 roku w Chinach wyprodukowano 6 mln 870 tys. skór z norek, co w porównaniu z rokiem wcześniejszym było mniej o 26,25%. Perspektywy na ten rok są złe. Chińska branża spodziewa się dalszego spadku, za który to odpowiada epidemia SARS-Cov-2, która znacznie ograniczyła konsumpcję w ogóle.

W przypadku produkcji w Chinach skór lisów i jenotów miały miejsce i spadki jak i wzrosty, ale generalnie produkcja utrzymuje się. Chińscy hodowcy lisów i jenotów przejęli część rynku norek, bowiem zmienił się profil klientów. Wiele bogatych Chinek zrezygnowało z futer z norek na rzecz inwestycji w inne dobra, jak. np. nieruchomości, metale szlachetne, biżuteria, inwestycje kapitałowe.

Jednocześnie spadek na aukcjach cen skór spowodował, że wzrosło w Państwie Środka u Chinek młodego i średniego pokolenia z dużych miast zainteresowanie futrami z lisów i jenotów. Poza tym została wykreowana moda na obszycia odzieży wierzchniej i gadżety futerkowe. W ocenie ekspertów również te dwa segmenty czeka zmiana trendu, ale nikt nie potrafi jednoznacznie stwierdzić, czy będzie to powolny spadek, czy też dynamika jak w norkach.

Koronawirus w hodowlach na futra

Chiński rząd nie popełnił błędu duńskiego rządu i mimo zagrożenia dla norek wiążącego się z wirusem SARS-Cov-2 nie zlikwidował hodowli. Stało się wręcz inaczej. Chińscy naukowcy z Harbińskiego Instytutu Badań Weterynaryjnych Chińskiej Akademii Nauk Rolniczych bardzo szybko ustalili, jak należy postępować w sytuacji ogniska chorobowego u norek. Jesienią 2020 roku udało się uzyskać bezcenną wiedzę w zakresie ochrony norek przed zakażaniem i postępowania w związku z nim. Otóż chińscy naukowcy podali wybranej grupie badawczej tych zwierząt rekombinowaną szczepionką białkową SARS-CoV-2. Choć nie zadziałała ona ochronnie, jak chciano, to udało się uzyskać informacje o przebiegu zakażenia i postępowania medycznego w związku z nim. Zebrane wyniki pozwoliły na opracowanie procedur weterynaryjnych. Swoim sukcesem chińscy badacze pochwalili się w grudniu tegoż roku na łamach fachowej prasy naukowej.

Przyszłość branży futerkowej w Chinach

Podanie norkom w Chinach szczepionki przeciw SARS-Cov-2 nie zatrzymało trendów na rynku, ale z pewnością ochroniła chińskich hodowców przed bankructwem. Eksperci od tego rynku w Państwie Środka nie mają jednak wątpliwości, że Unia Europejska w najbliższych ośmiu maksymalnie dziesięciu latach całkowicie zrezygnuje z hodowli zwierząt futerkowych. Będą to przede wszystkim tak zwane upadki ekonomiczne, które w niektórych krajach zostaną przyspieszone wprowadzeniem zakazu hodowli.

Powodów jej upadku jest wiele. Rezygnacja z futer nie wiąże się tylko z działaniami aktywistów organizacji prozwierzęcych, ale za zmianę trendu w dużej mierze odpowiada ekonomia jak i funkcjonalność produktów. Współcześni klienci mają inną wyobraźnię i priorytety konsumpcyjne niż ich ojcowie i matki. Interesuje ich produkt tani, ale mający swoją funkcjonalność termiczną porównywalną z futrami w ogóle. Na rynku jest wiele materiałów niefutrzanych, które spełnia oczekiwania nabywców.

Chińczycy wcześnie zauważyli te trendy i dlatego budowę oraz rozwój centrum futerkowego i skórzanego w mieście Haining w pobliżu Hangzhou, stolicy prowincji Zhejiang (na południe od Szanghaju) oparto na synergii, włączając do branży również sztuczne skóry i futra, domy mody, projektantów, krawców i brokerów. Hodowcy zwierząt – co należy podkreślić – są istotną częścią systemu. Elementem składowym tegoż współdziałania jest także chińska i międzynarodowa nauka, nie tylko w zakresie hodowli zwierząt futerkowych w tym także dobrostanu, ale także produkcji sztucznych futer i skór oraz ekologii w tym zakresie. Całość została spięta sprawnym system finansowania oraz pomocą (także finansową i fiskalną) ze strony chińskiego rządu. W celu optymizacji zysków oraz zapewnienia dalszych możliwości rozwojowych została powołana spółka Haining China Leather Market Co. Ltd., która notowana jest na giełdzie w Shenzhen.

Branża futerkowa w Unii Europejskiej

Można powiedzieć, że branża futerkowa w Unii Europejskiej (w tym także w Polsce) – tak jak Nokia w branży telekomunikacyjnej – przespała zmiany rynkowe. Chińczycy dostosowali się do trendów i wygląda na to, że pomimo spadku ilości produkowanych skór branża przetrwa. Są także przygotowani na całkowite wygaśnięcie w UE hodowli norek, lisów, jenotów oraz innych zwierząt futerkowych i aukcyjnego systemu sprzedaży w Kopenhadze i Helsinkach. Oczywiście czas pokaże, czy ich decyzje były słuszne i na ile ziszczą się ich plany.