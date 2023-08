W stadninie koni w Danii odkryto masowy grób koni. Nadal nie jest jasne, czy zwierzęta umarły z głodu, czy też zostały zastrzelone.

Duńska stadnina została już oskarżona o okrucieństwo i złe traktowanie zwierząt. Teraz jest pewne, że ponad 20 martwych koni zostało nielegalnie pochowanych.

Właściciel stadniny był już wcześniej oskarżony o okrucieństwo

W tym roku w Danii odbyło się wiele demonstracji przeciwko właścicielowi stadniny. Pracownicy stadniny zamieszczali na portalach społecznościowych zdjęcia wychudzonych koni. Doprowadziło do kilku kontroli w stadninie. Złożono sześć raportów obejmujących łącznie 35 naruszeń, w tym naruszenia ustawy o dobrostanie zwierząt.

Zaniedbanie i znęcanie się nad końmi

Właściciel stadniny twierdzi, że nie wiedział nic o zdjęciach i problemach. Stwierdził, że gdy ma się tyle koni, co on, nie jest niczym niezwykłym, że któryś jest trochę chudy.

W stadninie hoduje się duńskie konie gorącokrwiste. Niektóre z nich z sukcesem startowały w mistrzostwach świata i igrzyskach olimpijskich. Jednak w latach 2011-2013 pojawiały się doniesienia o molestowaniu w tej stadninie. Pracownik stadniny opublikował wtedy w Internecie film o panujących tam warunkach.

Na naruszenia dobrostanu nikt nie reagował

W ciągu ostatnich 10 lat: W stadninie wielokrotnie zgłaszano naruszenia dobrostanu zwierząt i wychudzone konie. Towarzyszyły im demonstracje

W 2020 roku pojawił się kolejny raport o zaniedbywaniu koni w stadninie. Pomimo niekończących się zarzutów właścicielowi stadniny Johnowi Byrialsenowi pozwolono na dalszą hodowlę koni.

Jednak policja nie podejmowała działań twierdząc, że zarzuty dotyczące 35 naruszeń nie obejmowały zarzutów zaniedbania lub znęcania się nad zwierzętami.

Tragiczna prawda wyszła na jaw

W tym roku odbyły się pierwsze zorganizowane demonstracje przeciwko stadninie. Powodem były zdjęcia zrobione przez Amerykanina, który pracował w stadninie wiosną 2023 roku przez trzy tygodnie.

Na zdjęciach było pół setki koni, spleśniała pasza, widoczny brak opieki medycznej i zaniedbana pielęgnacja kopyt. Od sierpnia 2023 r. przed stadniną koni Viegaard odbywały się cotygodniowe demonstracje. Demonstranci podjechali pod wjazd do stadniny kilkoma setkami samochodów. Zorganizowali się na portalach społecznościowych.

Zwłoki koni wykopuje się koparkami

Władze duńskie kontynuowały jednak dochodzenie w sprawie zarzutów. Ostatnio w sieciach społecznościowych pojawiły się filmy, na których na wybiegach odkopuje się masy końskich zwłok. Podejrzenie, że martwych zwierząt jest kilkaset. Zostały zagłodzone lub zastrzelone, co nie zostało jeszcze potwierdzone.