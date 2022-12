4 stycznia nowe norki przybywają do Danii. Do tego czasu trzeba wyjaśnić, kto poniesie koszty badań w kierunku chorób wirusowych.

Od 1 stycznia 2023 r. w Danii ponownie będzie można hodować norki. Jak donosi duńska agencja informacyjna DR, po przymusowym zakończeniu hodowli norek w 2020 roku z powodu koronawirusa, niektóre firmy najwyraźniej planują powrót do hodowli norek. Ale są niejasności.

Do wznowienia hodowli potrzebne jest około 10 tysięcy norek, które mają zostać sprowadzone z Islandii, Norwegii, Hiszpanii, Polski i Finlandii.

Kto zapłaci 643 koron za zbadanie zwierzęcia?

Wiceprezes Duńskiego Stowarzyszenia Handlu Norek, Jens Borring, zwrócił uwagę, że po imporcie zwierzęta muszą najpierw zostać przebadane na obecność koronawirusa i choroby aleuckiej. To kosztuje 643 koron duńskich (1 korona duńska = 0,6271 zł, NBP 2022-12-21)

za zwierzę. Nadal nie jest jasne, czy tę kwotę musi zapłacić hodowca, czy też pokryje ją państwo. Urząd ds. Żywności i Weterynarii nie odpowiedział jeszcze na takie prośby.

Tłem tego impasu jest obecna próżnia polityczna w Danii. Od wyborów parlamentarnych 5 października nie powstał żaden nowy rząd. Urząd ds. Żywności i Weterynarii uzasadnił swoje oczekiwanie, mówiąc, że odpowiedzialne stanowisko ministerialne jest nadal nieobsadzone. Jesteśmy bardzo niezadowoleni z tego powodu, ponieważ mamy zwierzęta, które należy sprowadzić do kraju, aby ponownie rozpocząć hodowlę – powiedział Borring.

15 milionów zabitych norek

Nowe norki przypłyną do Danii statkiem 4 stycznia. Do tego czasu należy znaleźć rozwiązanie; w przeciwnym razie grozi kolejny masowy ubój. We wrześniu 2022 r. duński rząd postanowił nie przedłużać tymczasowego zakazu hodowli norek, który został wprowadzony w listopadzie 2020 r. Zakaz został wprowadzony ze względu na występowanie zmutowanej odmiany koronawirusa w stadach norek i został przedłużony o kolejne dwanaście miesięcy w grudniu ubiegłego roku. Zabicie około 15 milionów norek pod koniec 2020 roku było przyczyną tegorocznych nowych wyborów.

W swoim raporcie końcowym z lipca komisja śledcza stwierdziła, że ​​rządowy nakaz uboju był niezgodny z prawem, a zatem nielegalny. W związku z rozporządzeniem o uboju ówczesny minister rolnictwa Mogens Jensen stracił zaufanie ważnych uczestników sektora rolnego i złożył rezygnację z urzędu.