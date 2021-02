Dania: Zabite norki mają być wykopane i spalone

Po kontrowersyjnym masowym uboju milionów norek, Duński Urząd ds. Weterynarii i Żywności szuka firmy, która wykopie zabite zwierzęta i doprowadzi do ich spalenia.

Urząd ogłosił w środę przetarg na wydobycie zwierząt futerkowych z ich masowych grobów w dwóch obiektach wojskowych w regionie środkowej Jutlandii, a następnie transport do spalarni odpadów.

Szacuje się, że chodzi o 13 300 ton szczątków zwierzęcych. Zainteresowane firmy mogą przesłać swoją ofertę do władz do 23 marca. Zamówienie powinno zostać zrealizowane od końca maja do połowy lipca.

Około cztery miliony z ponad 15 milionów zabitych zwierząt pochowano na terenach wojskowych, ale wiele z nich przemieściło się z powrotem na powierzchnię w trakcie procesu rozkładu.

Większość duńskich partii parlamentarnych zgodziła się pod koniec 2020 r., że norki należy ponownie wykopać i zutylizować, tak, aby nie stwarzały ryzyka infekcji.