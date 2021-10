Finlandia: Norki będą szczepione przeciwko koronawirusowi

Fińskie norki mają zostać zaszczepione przeciwko koronawirusowi za pomocą szczepionki FurcoVac.

Finlandia stała się pierwszym państwem członkowskim UE, które zatwierdziło szczepionkę przeciw koronowirusowi dla zwierząt futerkowych.

Pod od koniec września fiński Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności udzielił warunkowego zezwolenia na stosowanie wobec norek szczepionki „FurcoVac” opracowanej przez Uniwersytet Helsiński.

Podobnie jak w przypadku większości szczepionek dla ludzi, dwa szczepienia, aby były w pełni skuteczne muszą być podane w odstępach kilku tygodni, Według Fińskiego Związku Hodowców Zwierząt Futerkowych (FIFUR), kampania szczepień rozpocznie się na przełomie roku. Ma to tę zaletę, że sezon pozyskiwania skór futerkowych dobiegł końca i na fermach pozostały tylko zwierzęta hodowlane. Oznacza to, że liczba norek do zaszczepienia i wymagany nakład pracy będą najmniejsze.

Obywatele Finlandii są podzieleni, jeśli chodzi o hodowlę zwierząt futerkowych we własnym kraju. W ankiecie przeprowadzonej na zlecenie FIFUR 44 proc. ankietowanych stwierdziło, że ocenia hodowlę norek negatywnie lub nawet bardzo negatywnie. Kontrastowało to z 37 proc., którzy postrzegali fińską hodowlę zwierząt futerkowych, jako pozytywnie, a kolejne 11 proc. miało nawet bardzo pozytywne nastawienie do tego tematu. Ogólnie czterech na pięciu Finów z zadowoleniem przyjmuje stosowanie materiałów naturalnych, takich jak skóra, futro i wełna do produkcji odzieży.