Aby ograniczyć rozprzestrzenianie się grypy ptaków na fermach futerkowych, w Finlandii zabija się dziesiątki tysięcy zwierząt. Fiński Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności nakazał ubicie wszystkich norek na fermach, w których wykryto infekcję grypą ptaków.

Według urzędu, norki są szczególnie podatne w odniesieniu do takich infekcji, Górne drogi oddechowe zwierząt zawierają receptory, które mogą wiązać się zarówno z ptasimi, jak i ludzkimi wirusami grypy. To czyni je podatnymi na obie infekcje

70 000 z zwierząt do zabicia

Norki mogą, zatem być skuteczniejszymi żywicielami pośrednimi wirusów grypy ptaków niż inne ssaki, umożliwiając wirusowi łatwiejszą mutację do postaci, która może zarażać ludzi. Władze podkreśliły, że aby zapobiec takim wariantom wirusa, ważne jest zabijanie wszystkich norek na zakażonych fermach, Decyzje o zabijaniu lisów i jenotów na fermach futerkowych będą nadal podejmowane indywidualnie dla każdego przypadku.

Wydano nakazy uboju

Według władz, odpowiednie nakazy uboju norek wydano dotychczas dla trzech ferm zwierząt futerkowych. Fińskie radio poinformowało, że trzeba będzie zabić około 70 000 zwierząt futerkowych, w tym 30 000 norek i 40 000 lisów. Liczby te prawdopodobnie wzrosną. Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności spodziewa się w dalszej części tygodnia kolejnych nakazów uboju w kolejnych fermach zwierząt futerkowych. Właściciele ubijanych zwierząt mogą ubiegać się o odszkodowanie rządowe.

Masowe wymieranie dzikiego ptactwa

Fiński organ ds. zdrowia THL stwierdził, że wirus j gryp ptaków doprowadził tego lata do wyjątkowo dużej śmiertelności dzikiego ptactwa w Finlandii. Po raz pierwszy wirus rozprzestrzenił się też na fermy futrzarskie i spowodował wiele infekcji i zgonów wśród zwierząt. Rozwój sytuacji jest ściśle monitorowany.

Obrońcy praw zwierząt krytykowali masowe uboje z konieczności i ogólnie hodowlę zwierząt na futra. Organizacja Four Paws uznała to za niepotrzebną i możliwą do uniknięcia tragedię.