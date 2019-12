IERiGŻ-PIB: Spowolnienie wzrostów ubojów owiec w UE

Według IERiGŻ-PIB, spowolnienie dynamiki wzrostu ubojów może zapowiadać zmianę tendencji, a tym samym zmianę tendencji cen. Tym bardziej, że dotyczy to największych producentów, jak Wielka Brytania czy Rumunia.

W 2019 r., w Unii Europejskiej mamy do czynienia z postępującym spadkiem cen jagniąt i owiec ciężkich. W I kwartale 2019 r. przeciętna cena jagniąt w UE-28 wyniosła 528 euro/100 kg wagi poubojowej, w II kwartale 538 euro, a w III kwartale 530 euro/100 kg. Cena w I kwartale była o 1 proc. niższa niż rok wcześniej, a w II kwartale o 4 proc. wyższa. Wzrost ceny był jednak krótkotrwały, bo w III kwartale cena jagniąt była ponownie o 4 proc. niższa niż rok wcześniej. W październiku cena jagniąt wyniosła 569 euro i była o 1 proc. niższa niż w październiku 2018 r. Ceny owiec ciężkich obniżyły się w jeszcze większym stopniu. Przeciętna w UE-28 cena owiec ciężkich wyniosła w I kwartale 2019 r. 503 euro/100 kg i była o 6 proc. niższa niż rok wcześniej. W II kwartale wyniosła ona 540 euro, a w III kwartale 465 euro. Ceny te były niższe niż w analogicznych kwartałach przed rokiem odpowiednio o 11 i 8 proc. W październiku przeciętna cena owiec ciężkich w UE-28 wyniosła 466 euro/100 kg i była o 2 proc. niższa niż przed rokiem.

W odróżnieniu od przeciętnych cen unijnych, ceny polskich owiec ciężkich były wyższe w relacji rocznej. W I kwartale 2019 r. cena owiec wyniosła 435 euro/100 kg, a w II kwartale 444 euro/100 kg. Ceny te były wyższe niż w analogicznych kwartałach 2018 r. odpowiednio o 18 i 20 proc. W III kwartale cena ta wyniosła 436 EUR i była o 2,6 proc. wyższa. W rezultacie nierównomiernych zmian cen w Polsce i średniej w UE-28 zmalała różnica w poziomie tych cen. W III kwartale 2018 r. wynosiła ona 18 proc. na niekorzyść cen polskich owiec, a w III kwartale 2019 r. zmniejszyła się do 6 proc. W październiku 2019 r. cena polskich owiec ciężkich wyniosła 434 euro/100 kg i była o 2,6 euro wyższa niż w październiku 2018 r. W stosunku do średniej ceny w UE-28 była ona o 7 proc. niższa. Wzrost cen wyrażonych w euro nie przełożył się na adekwatny wzrost cen wyrażonych w złotych, pomimo sprzyjającej im deprecjacji złotego względem euro. W I kwartale 2019 r. przeciętna cena skupu owiec w Polsce wyniosła 6,62 zł/kg, a w II kwartale 6,55 zł/kg. Cena w I kwartale była o 3 proc. niższa niż rok wcześniej, a w II kwartale o 1 proc. wyższa. W III kwartale cena skupu owiec wyniosła 6,10 zł/kg i była o 6 proc. wyższa niż w analogicznym kwartale 2018 r. W październiku cena skupu owiec wyniosła 6,22 zł/kg i była o prawie 2 proc. wyższa niż rok wcześniej.

W krótkookresowej prognozie Komisji Europejskiej założono spadek podaży na ok. 22 tys. ton. Jest to relatywnie mało i w związku z tym spadek spożycia może być niewielki. Zdaniem Komisji w 2019 r. spożycie baraniny może wynieść (średnio w UE-28) 1,7 kg/mieszkańca (w wadze detalicznej), wobec 1,8 kg/mieszkańca rok wcześniej. Do spadku spożycia przyczyni się wzrost cen detalicznych, które nie korelują ze spadkiem cen żywca baraniego.

W październiku 2019 r. średnie ceny detaliczne baraniny w UE-28 były o 2,1 proc. wyższe niż w październiku 2018 r. Wzrost cen większy od średniego w UE-28, nastąpił w Rumunii (o 6,9 proc.), Bułgarii (o 5,7 proc.), na Cyprze (o 4,7 proc.) i na Litwie (o 4,2 proc.), a także Holandii (o 3,7 proc.), Polsce (o 3,6 proc.) i w Niemczech (o 3,3 proc.). Spadek cen detalicznych baraniny miał miejsce w Irlandii (o 4,7 proc.) i w znacznie mniejszym stopniu (nie przekraczającym 1 proc.) w Grecji, Chorwacji i Luksemburgu.

Z dotychczasowych danych wynika, że w okresie od stycznia do końca września 2019 r. do UE-28 sprowadzono z krajów trzecich 117,6 tys. ton produktów baranich (w wadze poubojowej). Import ten był o 21,6 proc. mniejszy niż w analogicznym okresie rok wcześniej, w tym mięsa o 22,2 proc. Spośród krajów UE-28 największymi importerami były: Wielka Brytania, Holandia i Niemcy. Import do tych trzech krajów stanowił ok. 80 proc. ogólnego importu do UE-28. Import do Niemiec był o 24,0 proc. mniejszy niż rok wcześniej, do Holandii o 17,1 proc., a do Wlk. Brytanii o 22,8 proc. Produkty baranie importowano głównie z Nowej Zelandii i Australii. W I półroczu 2019 r. import z Nowej Zelandii był o 20 proc. mniejszy niż przed rokiem, a z Australii o 22 proc.