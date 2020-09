Koronawirus: Niderlandy zakazują hodowli norek

Po infekcjach koronoawirusa na wielu fermach norek Niderlandy ogłosiły przyspieszony zakaz hodowli norek.

Wszystkie fermy hodowlane norek muszą zaniechać działalności do 1 marca 2021 r., Ogłosił to rząd w Hadze w ubiegłym tygodniu. Orzeczenie sądowe zakazu hodowli zostało wydane wcześniej, ale miało on wejść w życie dopiero w 2024 roku. W 1997 r. zakazano w Niderlandach hodowli na futra szynszyli, a w 2008 r. lisów.

Infekcje koronawirusem wykryto na ponad 40 fermach norek. W kilku przypadkach zarażeni zostali również ludzi. Wszystkie zwierzęta w dotkniętych gospodarstwach zostały zabite.

Eksperci obawiali się, że fermy norek pozostaną źródłem infekcji, a także mogą stanowić trwałe zagrożenie dla ludzi. W Niderlandach nadal istnieje około 150 gospodarstw hodowlanych, głównie w prowincji Północna Brabancja w południowo-wschodniej części kraju.

Hodowcy norek mają otrzymać łącznie 180 mln euro odszkodowań.