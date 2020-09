Ktoś porzucił w lesie kilkadziesiąt chorych królików

Na kilkadziesiąt żywych i już padłych królików natknął się w lesie pewien mieszkaniec gminy Niemce w woj. lubelskim.

Urząd Gminy Niemce na Lubelszczyźnie ostrzega mieszkańców przed ewentualnym dotykaniem królików. Kilkadziesiąt sztuk tych zwierząt, z których część była już martwa lub ledwo żywa, znalazł pewien mieszkaniec w lesie miedzy wsiami Wola Niemiecka i Zalesie. O fakcie powiadomił policję i władze gminy.

Jak się okazało wszystkie zwierzęta były chore na myksomatozę – wysoce zakaźną wirusową chorobę, która nie jest niebezpieczna dla ludzi, lecz zabójcza dla królików i zajęcy. Przybyły na miejsce lekarz weterynarii zdecydował o uśpieniu żywych 20 królików i utylizacji wszystkich znalezionych sztuk. Nie wiadomo jednak, ile zwierząt w sumie pozostawiono w lesie.

Ze względu na zagrożenie rozniesienia wirusa, władze gminy zaapelowały do mieszkańców, by informowali o każdym fakcie zauważenia czy znalezienia królika na wolności w tej okolicy. Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Świadkowie widzieli wcześniej samochód z przyczepką, który wjeżdżał do lasu.