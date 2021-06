Naukowcy: Stawianie pasiek nie pomaga zapylaczom

Panująca w ostatnich latach moda na ochronę zapylaczy znacząco zwiększyła zainteresowanie społeczeństwa pszczelarstwem. Tymczasem zdaniem naukowców, samo zwiększanie liczby pni pszczelich nie wpływa korzystnie na zachowanie bioróżnorodności.

Nośne medialnie hasła na temat konieczności ochrony zapylaczy, a także trendy związane ze zdrowym odżywianiem sprawiły, że w ostatnich latach zapanowała duża moda na pszczelarstwo. Zainteresowało się nim wiele osób prywatnych, zaś w wielu aglomeracjach pojawiać zaczęły się kolejne tzw. pasieki miejskie. Plany zakładania kolejnych tego rodzaju instalacji ogłosiły niedawno władze Gdańska. Spotkały się one jednak ze sprzeciwem środowiska naukowego w Polsce. Blisko 40 specjalistów z ponad dwudziestu uczelni i placówek badawczych w Polsce wystosowało list otwarty, w którym tłumaczy negatywne konsekwencje zbyt dużej liczby pasiek znajdujących się na stosunkowo małym terenie.

Czy zakładanie pasiek ma uzasadnienie?

Jak czytamy w dokumencie, zakładanie nowych pasiek zamiast oczekiwanej korzyści dla pszczół może im szkodzić. W obecnych warunkach owady te muszą mierzyć się z wieloma zagrożeniami takimi jak utrata naturalnych siedlisk, ograniczona baza pożytkowa, skażenie środowiska czy obecność gatunków inwazyjnych. Należy też zauważyć, że pszczoła miodna jest tylko jednym z ponad 450 gatunków pszczół żyjących w Polsce. Na tle innych gatunków pszczół jej pogłowie jest stosunkowo mało zagrożone. Przeciwnie – zyskujące na popularności zakładanie pasiek sprawia, że o losy pszczoły miodnej możemy być spokojni. Zakładanie nowych pasiek nie ma więc z punktu widzenia ochrony pszczoły miodnej uzasadnienia.

Inaczej sprawa wygląda w przypadku innych linii genetycznych pszczół. Funkcjonująca w wielu krajowych pasiekach linia Apis mellifera carnica nie jest naszym rodzimym genotypem pszczół. Pochodzi ona z południowej części Europy, skąd została introdukowana również w naszym kraju w dużym stopniu wypierając rodzimą Apis mellifera mellifera. Plany gdańskiego samorządu zakładały utrzymanie pszczół krainek, stąd ich funkcjonowanie w żadnym stopniu nie przyczyni się do zachowania bioróżnorodności.

Zagrożone dzikie pszczoły

Naukowcy wypowiedzieli się również szerzej w kontekście negatywnej roli pszczelarstwa w ratowaniu populacji pszczół:

„Coraz więcej badań wskazuje na to, że hodowlana pszczoła miodna może stanowić zagrożenie dla rodzimych gatunków dzikich pszczół. Dzikie pszczoły, z których większość to gatunki samotne, przegrywają w konkurencji o pokarm z wielotysięcznymi rodzinami pszczoły miodnej, i mogą ustępować z miejsc, gdzie jest ona hodowana w dużych zagęszczeniach. W miastach różnorodność dzikich pszczół może być bardzo duża, porównywalna z tą na obszarach chronionych, co pokazują badania zarówno z Polski, jak i zagranicy. Zwiększenie populacji pszczoły miodnej w Gdańsku może doprowadzić do wypierania innych gatunków pszczół, które żyją na terenie miasta” – czytamy w liście otwartym naukowców.

Pomagajmy mądrze



Sygnatariusze listu zaapelowali do władz Gdańska o zaniechanie planów stawiania kolejnych miejskich pasiek i rozwijanie i wdrażanie działań w sposób rzeczywisty pomagających pszczołom. Należy do nich zwiększanie bazy pokarmowej pszczół (rzadsze koszenie trawników, sianie i sadzenie kwiatów nektaro- i pyłkodajnych, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków rodzimych), zapewnianie warunków do gniazdowania w miejscach bogatych w pokarm („hotele dla owadów”, jak również pozostawianie naturalnych materiałów na gniazdo, takich jak martwego drewna czy suchych łodyg roślin np. w wydzielonych „dzikich” strefach parków), rezygnacja z użycia pestycydów do pielęgnacji zieleni ozdobnej i zwalczania komarów. Działaniem wspierającym typowo pszczołę miodną mogą być natomiast szkolenia skierowane do pszczelarzy, na temat prawidłowego prowadzenia pasieki i zapobiegania chorobom pszczół miodnych.