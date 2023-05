W nowym badaniu wykazano, że nowy środek odrobaczający dla psów i kotów z substancją czynną emodepsydem jest skuteczny u ludzi. Jednak lek nie został jeszcze zatwierdzony do leczenia ludzi.

Skuteczny odrobaczacz dla ludzi

Według Szwajcarskiego Instytut Zdrowia Tropikalnego i Publicznego (Swiss TPH), nowy odrobaczacz dla psów i kotów jest pierwszym od kilku dziesięcioleci obiecującym kandydatem na lek przeciwko infekcjom robaków pasożytniczych.

Jak powiedziała kierująca badaniami Jennifer Keizer, w medycynie weterynaryjnej przeznacza się znacznie więcej pieniędzy na opracowywanie leków na choroby związane z robakami niż w medycynie ludzkiej. Dlatego naukowcy ze szwajcarskiego TPH przyjrzeli się istniejącym lekom weterynaryjnym w poszukiwaniu nowego leku. Wyniki zostały opublikowane w New England Journal of Medicine.

Prawdą jest, że ponad 1,5 miliarda ludzi na całym świecie jest zarażonych włosogłówkami, glistami lub tęgoryjcami – czasami z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi. Infekcje występują jednak częściej w wiejskich i uboższych regionach tropików i subtropików. Zdaniem Keizer , dla firm farmaceutycznych opracowywanie leków często nie jest lukratywne.

Obecne leki nie działają

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) proponuje obecnie leczenie tych chorób lekami albendazolem i mebendazolem. Jednak według badania ta terapia jest skuteczna w leczeniu włosogłówki tylko u 17 procent zakażonych. Ponadto pilnie potrzebne są nowe alternatywne metody leczenia ze względu na rosnącą lekooporność.

Z drugiej strony emodepsyd testowany w badaniu doprowadził do całkowitego wyleczenia u wszystkich osób zakażonych włosogłówką, jeśli dawka była wystarczająco wysoka. Wysoką skuteczność stwierdzono również w walce z glistami i tęgoryjcami.

Jednak lek nie został jeszcze zatwierdzony do leczenia ludzi. Do zatwierdzenia wymagane są dalsze badania kliniczne. Keiser szacuje, że zajmie to, co najmniej kolejne pięć lat. W kolejnym kroku szwajcarski TPH będzie współpracował z firmą farmaceutyczną Bayer nad dalszym rozwojem leku.