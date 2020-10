Pasieka przy domu: Czy każdy może zostać pszczelarzem?

W kolejnym odcinku "Pasieki przy domu" opowiadamy o tym kto może zajmować się pszczołami, oraz co jest potrzebne do rozpoczęcia swojej przygody z pszczelarstwem.

Każda osoba rozpoczynająca swoją przygodę z pszczołami i pszczelarstwem zadaje sobie zapewne pytanie o to, czy każdy nadaje się do tego, by opiekować się rodzinami pszczelimi. Czy istnieją jakieś określone predyspozycje, które powinien posiadać pszczelarz? A może są jakieś cechy dyskwalifikujące do kontaktu z pszczołami? O tym rozmawiamy w kolejnym odcinku "Pasieki przy domu".

A kolejny odcinek naszego pszczelarskiego cyklu już wkrótce!