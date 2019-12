W latach 2017-2018 produkcja miodu w UE wzrosła o 16 proc., wynika z raportu na temat wdrażania unijnych programów pszczelarskich. Wzrosła zarówno liczba uli, jak i pszczelarzy w UE.

- Sektor pszczelarski ma zasadnicze znaczenie dla rolnictwa i ogólnie dla różnorodności biologicznej. Musimy wspierać pszczelarzy w całej UE, dlatego jestem w pełni zaangażowany w zwiększenie finansowania UE na kolejny jak dotąd program pszczelarski w ze 120 milionów euro do 180 milionów euro w trzyletnim okresie programowania. Jest to część wniosku KE i dotyczącego następnego budżetu rolnego - powiedział komisarz ds. Rolnictwa UE Janusz Wojciechowski.

- Pszczoły, motyle i inne zapylacze są nieocenione w rolnictwie i mają zasadnicze znaczenie dla przetrwania około 80 proc. wszystkich gatunków roślin. Dlatego ochrona i utrzymanie różnorodności biologicznej jest dla rolników najwyższym priorytetem. Jest to wyraźnie odzwierciedlone w austriackim programie rolnośrodowiskowym. Niemniej jednak, co dziesiąty gatunek pszczół i motyli jest zagrożony wyginięciem. Konieczne jest działanie zdecydowanie i konsekwentnie. - powiedział Alexander Bernhuber, poseł do PE i rzecznik ochrony środowiska w Parlamencie Europejskim.

Raport przedstawiony przez Komisję Europejską zawiera przegląd sektora i wdrażania środków wsparcia z unijnych programów pszczelarskich. Zgodnie z tym 17,5 milionami uli w UE zarządza 650 000 pszczelarzy; produkcja miodu wyniosła 280 000 ton w 2018 r. Pszczelarstwo jest praktykowane we wszystkich krajach członkowskich UE. Unia Europejska jest także drugim, co do wielkości producentem miodu na świecie.

UE współfinansuje programy pszczelarskie, opracowane na szczeblu krajowym we współpracy z sektorem, w celu poprawy warunków dla sektora pszczelarskiego i wprowadzania do obrotu produktów. Programy trwają trzy lata, w latach 2017-2019 zarówno UE, jak i źródła krajowe zapewniły środki w wysokości 36 mln euro rocznie. W okresie 2020–2022 roczny wkład UE wzrośnie z 36 mln EUR do 40 mln EUR. Środki przydzielone każdemu państwu członkowskiemu zależą od liczby zarejestrowanych uli w UE.