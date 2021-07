Rosjanie chcą przejąć polski przemysł futrzarski

Rosyjskie władze i tamtejsza prasa starają się przekonać krajowych hodowców zwierząt futerkowych do dokonywania masowych inwestycji w fermy norek amerykańskich, jak informuje Polski Przemysł Futrzarski dodając, że sytuacja stanowi pokłosie przeprowadzanych w ostatnich latach w Polsce inicjatyw legislacyjnych obliczonych na likwidację sektora oraz pochopnej decyzji duńskiego rządu w sprawie uboju zwierząt futerkowych.

Jak podkreśla PPF, w środę na łamach „Komsomolskaja Prawda” ukazał się artykuł nakłaniający rosyjskich hodowców zwierząt futerkowych do znacznych inwestycji w sektor hodowli zwierząt futerkowych. Gazeta poinformowała, że sytuacja rynkowa stwarza szansę na przejęcie znacznej części globalnego rynku. Zdaniem Rosjan decyzja o utylizacji kilkunastu milionów norek amerykańskich w Danii z powodu rzekomego zagrożenia rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz zakusy niektórych parlamentarzystów w Polsce, którzy chcieliby zdelegalizować hodowlę zwierząt futerkowych w Polsce mogą doprowadzić do powstania na rynku niszy.

Lukę, która mogłaby osiągnąć nawet 20 milionów skór zwierząt futerkowych, które w ostatnich latach aukcjom regularnie dostarczają polscy i duńscy hodowcy, wypełnić mieliby hodowcy rosyjscy.

Informację, którą zamieściła „Komsomolskaja Prawda”, powieliło na swojej stronie internetowej Ministerstwo Rolnictwa Obwodu Kaliningradzkiego.

„Rosyjscy producenci skór zwierząt futerkowych mają szansę stać się dziś światowymi liderami. Możliwość tę stwarza Unia Europejska, która rozważa wprowadzenie całkowitego zakazu hodowli zwierząt futerkowych. Wyczerpany pandemią koronawirusa i ciągłą potrzebą obrony przemysł futerkowy światowych liderów, takich jak Polska czy Dania, przezywa dziś ciężkie czasy. I w tej sytuacji rosyjscy producenci futer mówią wprost: albo teraz, albo nigdy!” – PPF przytacza komunikat zamieszczonym na stronach Ministerstwa Rolnictwa Obwodu Kaliningradzkiego.

Atrakcyjny rynek

Sektor hodowli zwierząt futerkowych notuje w ostatnim czasie rekordowy wzrost cen skupu. Jedna tylko czerwcowa aukcja Saga Furs zakończyła się sprzedażą niemal 3,6 miliona skór norek o wartości niemal 190 mln EUR. Handel futrami powrócił do dochodowego poziomu. Popyt na skóry norek obecnie wyraźnie przewyższa podaż, co znajduje odzwierciedlenie w znacznie wyższych cenach, jak informuje PPF dodając, że globalny handel skórami zwierząt futerkowych wart jest dziś ponad 22 miliardy dolarów rocznie. Jak twierdzi Międzynarodowa Federacja Futrzarska (IFF) obawy związane z nagłym niedoborem skór z norek, których Dania była głównym eksporterem, podniosły ceny aż o 30 procent. Wszystko wskazuje na to, że trend zwyżkowy będzie się utrzymywał. Lwią część zysków zainkasują polscy hodowcy, ponieważ Polska jest światowym liderem w skali i jakości prowadzonej hodowli zwierząt futerkowych.

Niewłaściwy kierunek działań polskiego rządu

28 czerwca Polska, wraz z kilkoma państwami, poparła notę, która wzywa KE do podjęcia działań prowadzących do zaprzestania hodowli norek w Europie – przekazało Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju Wsi. Według resortu norki stanowią zagrożenie dla niekontrolowanego rozprzestrzeniania koronawirusa. Nota przekazana została przez delegacje Holandii i Austrii. Poparły ją Belgia, Niemcy, Luksemburg i Słowacja.

Wymienione w informacji państwa członkowskie wzywają Komisję Europejską do podjęcia odpowiednich działań prowadzących do zaprzestania hodowli zwierząt futerkowych w Europie. Ich zdaniem utrzymywanie norek w celach handlowych może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt ze względu na ich podatność na zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Tymczasem hodowcy zwierząt futerkowych twierdzą, że resort rolnictwa traktuje pandemię jako szansę na zniszczenie sektora futrzarskiego w Polsce. Mimo dostępności szczepionki przeciwko koronawirusowi dla zwierząt rząd w Polsce nie chce wyrazić zgody na zastosowanie jej w przypadku zwierząt futerkowych – nawet mimo faktu dopuszczenia jej stosowania w innych państwach, jak wskazuje PPF.

„Rozpoczęte w październiku ubiegłego roku badania kliniczne szczepionki obejmowały psy, koty, lisy polarne, norki, lisy i inne zwierzęta. Ich wyniki wskazują na bezpieczeństwo szczepionki i jej wysoką aktywność immunogenną, ponieważ wszystkie przebadane i zaszczepione zwierzęta w 100 proc. przypadków wytworzyły przeciwciała przeciwko koronawirusowi. Preparat jest nadzieją polskich rolników na uratowanie zagrożonych hodowli. Hodowcy chcą z własnych pieniędzy zakupić specyfik i apelują do ministra Pudy. Niestety MRiRW nie wydaje się zainteresowane wyciągnięciem ręki do rolników” – informuje PPF.

Co chce zagarnąć Rosja?

Polska jest dziś największym na świecie producentem skór zwierząt futerkowych. Tu także znajduje się największa liczba hodowli na całym świecie, a uzyskiwany surowiec charakteryzuje się najwyższa jakością. Branża bezpośrednio i pośrednio daje zatrudnienie kilkunastu tysiącom osób. Eksport skór zwierząt futerkowych rokrocznie zapewnia wpływy na poziomie około 1,5 mld zł, jak podkreśla PPF. Korzyści z funkcjonowania tego sektora czerpią także inne sektory rolnictwa, które zyskują na możliwości naturalnej utylizacji ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.

W opinii PPF, wszelkie te korzyści, przy postępującej bierności polskiego rządu względem pomocy branży, przejąć mogą Rosjanie, ale także inne kraje byłego bloku wschodniego, które zgodnie deklarują, że są zainteresowane inwestycjami w sektor futrzarski.