Szwecja: Z powodu koronawirusa zakaz rozmnażania norek

W Szwecji w tym roku nie można rozmnażać norek. Jak poinformowała szwedzka minister ds. obszarów wiejskich na konferencji prasowej w Sztokholmie, tym razem żadne młode zwierzęta nie mogą urodzić się na wiosnę.

Oznacza to, że szwedzcy hodowcy norek mogą obecnie utrzymywać około 90 tys. zwierząt hodowlanych, ale nie mogą ich rozmnażać w nadchodzącym okresie godowym. Powodem tego jest to, że ​​uważa się, że norki są szczególnie podatne na koronawirusa i mogą go rozprzestrzeniać.

Według minister, Szwedzi odkryli pierwszy przypadek koronawirusa u zwierzęcia futerkowego w październiku. Okres rozrodu norek przypada zwykle na luty i marzec. Młode rodzą się w kwietniu i maju, a w listopadzie są ubijane na futro.

Oznacza to, że Szwedzi podejmują znacznie mniej radykalne działania wobec norkom niż ich sąsiedzi na południu. Dania, jako czołowy producent skór z norek, doprowadziła w listopadzie do uboju kilka milionów zwierząt futerkowych z powodu obaw o rozprzestrzenianie przez nie wirusa Covid-19.

Hodowla norek w Danii została zakazana do końca 2021 roku, a hodowcy otrzymają wysokie odszkodowania. Naukowcy z Finlandii i Rosji pracują obecnie nad szczepionką przeciw koronawirusowi dla norek.