Zdaniem przewodniczącego Powiatowej Rady Podlaskiej Izby Rolniczej w Łomży, wielu rolników chciałoby skorzystać z praktyk w ramach ekoschematów, bo suma z całej puli jest wysoka. Jednak ze względu na znaczne zróżnicowanie gospodarstw i rodzajów produkcji, rolnicy nie będą w stanie spełnić sporej części wymogów.

Według Zdzisława Łuby, kilka wymogów stawianych w KPS może być problematycznych do zrealizowania. Zwracał uwagę szczególnie na zmianowanie, ugorowanie czy sam dobrostan zwierząt.

- Do produkcji mlecznej potrzeba sporych ilości ziemi. Ja mam jej za mało, więc część dzierżawię. Główną uprawą u mnie jest kukurydza, użytkuje też łąki. Więc jeśli teraz będę musiał wdrażać ugorowanie, to mam zostawić ziemię, której koszt zakupu wynosi około 100 tys. zł za hektar, a zasób jest ograniczony? Podobnie jest ze zmianowaniem. Łąki od czasu do czasu trzeba wyorywać, a nie będzie takiej możliwości. Są rzeczy, które nie zostały konkretnie konsultowane z rolnikami. Jedno czasami wyklucza drugie – komentował Łuba.

Co z dobrostanem zwierząt? Jak utrzymywał Łuba, dobrostan praktykowany dotychczas sprawdzał się w gospodarstwach. Obecnie przy spadku cen mleka, niewielu rolników będzie stać na przebudowę lub budowę nowej obory, w celu zwiększenia powierzchni bytowej dla bydła.

- Dobrostan jest trafnym wymogiem, tylko nie wiem czy przełoży się dla wszystkich. Mamy sytuację gdzie cena mleka spada, a koszty budowy obory lub jej dobudowania są bardzo wysokie. Do tej pory, jeśli cena mleka kształtowała się w granicach 3 zł/l to rolnicy potrafili zmniejszyć hodowlę i zapewnić dobrostan zwierzętom, a przy tym utrzymywali opłacalność. Obecnie jeśli dołożymy krów - stracimy z dobrostanu. Zwiększając powierzchnie dla bydła, musimy dobudować oborę, a to są koszty. Przy kredytach z oprocentowaniem 15% ciężko inwestować, a jeśli cena mleka spada, to jak na to zarobić? Wnioskowałem o powstanie banku rolnego, z poświadczeniem pastwa na kredyty. Myślę, że wielu rolników skorzystałoby z tego, a budżet państwa również by na tym zyskał – wyjaśniał.