Jak zapobiec szkodom w uprawach wyrządzanym przez dzikie zwierzęta?

Szkody wyrządzane przez dziko żyjące zwierzęta, zwłaszcza spowodowane przez dziki, są nieprzyjemne i kosztowne. Jak im można zapobiegać? Na to pytanie odpowiada Adam Waszkiewicz, ekspert z Can Agri.

Jak podkreśla ekspert Can Agri, dziki to zwierzęta stadne, dlatego skutki zbiorowych wypadów na tereny rolnicze skutkują poważnymi uszkodzeniami spowodowanymi odżywianiem się i tratowaniem.

Powodem opuszczania przez dziki własnego terytorium właściwie zawsze jest brak pożywienia i/lub wody.

- Dzik oprócz żywności pochodzenia roślinnego, potrzebuje również białka zwierzęcego. Oprócz jedzenia owoców leśnych dzik, zjada owady, chrząszcze, a nawet myszy. Przez coraz mniejsze występowanie owoców leśnych i wymieranie np. chrabąszczy, dziki nie mają wystarczającej ilości naturalnego pożywienia. Szukając pożywienia, trafiają na użytkowane rolniczo tereny – zauważa Adam Waszkiewicz, ekspert Can Agri.

Oprócz przekierowania uwagi dzików na specjalnie utworzone pola żerowe, w pewnych okresach nieuniknione jest stosowanie środków ochronnych na wysoce zagrożonych gruntach ornych.

- Udowodniono, że dziki są inteligentne i wcześniej czy później przyzwyczajają się do wszystkich optycznych środków obronnych z efektami błyskowymi lub świetlnymi, a także do urządzeń akustycznych i preparatów chemicznych. Udowodniono też, że jedynym skutecznym sposobem zapobiegania szkodom jest stosowanie elektrycznego ogrodzenia obronnego. Na przykładzie kukurydzy można stwierdzić, że bardzo ważne jest, aby ogrodzenie było wybudowane i eksploatowane w odpowiednim czasie. W przypadku kukurydzy użytkowanie ogrodzenia elektrycznego należy rozpocząć już w fazie ziarna – podsumowuje Adam Waszkiewicz z Can Agri.

Kiedy i jak ogrodzić uprawy?

Adam Waszkiewicz, manager sprzedaży, Can Agri

Ogrodzenie elektryczne często montuje się zbyt późno na polach uprawnych. Znane są przypadki, że np. lochy były ogrodzone w kukurydzy i nie mogły się wydostać. Skuteczność ogrodzenia elektrycznego można zwiększyć, stosując dodatkowo niebieską taśmę. Każdy ruch i kolor połyskującej wstęgi powoduje, że zwierzę zwalnia, ostrożnie dotyka przewodnika elektrycznego i przyjmuje wstrząs elektryczny. Zwierzę zatrzymane w ten sposób cofnie się z powodu szoku elektrycznego.

Sam montaż ogrodzenia obronnego przed dzikami nie wymaga od użytkownika wiedzy specjalistycznej. Główną częścią systemu jest 50-cio metrowa siatka o całkowitej wysokości ok. 75 cm. Siatka jest dostarczana z palikami i odciągami służącymi do jej naciągnięcia.

Jako uzupełnienie można zastosować niebieską taśmę sygnalizacyjną. W ogrodzeniu świadomie stosujemy kolor niebieski, ponieważ dziki szczególnie dobrze widzą kolor niebieski.

W przypadku obronny przed dzikami ważne jest, aby ogrodzenie było dobrze napięte, tj. siatki nie powinny zwisać, roślinność należy regularnie usuwać, słupki narożne dla stabilizacji najlepiej jest usztywnić na zewnątrz (w razie potrzeby dodatkowym słupkiem).

Należy też użyć silnego elektryzatora. Aby impuls elektryczny biegł po przewodniku, konieczne jest zapewnienia odpowiedniego napięcia. Tworzy ono przewodzący „kanał” w drucie ogrodzeniowym.

W przypadku dzików zalecam 4000 woltów jako minimalne napięcie na każdym z przewodników Do odstraszania dzików polecamy: urządzenia 12 V z min. 3 dżulami energii impulsu na wyjściu - około 5 dżuli jest idealną energią impulsu na ogrodzeniu. Jeśli można zastosować urządzenie 230 V, należy zastosować jeszcze mocniejszy elektryzator.

