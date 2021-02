Jakie produkty obejmuje dofinansowanie do bioasekuracji?

Trwa nabór wniosków na dofinansowanie wydatków na bioasekurację dla hodowców trzody chlewnej. Na jaki sprzęt do dezynfekcji możemy otrzymać dotację?

Nabór wniosków w podziałaniu 5.1 na wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof trwa do 28 lutego 2021r. Poziom dofinansowania wydatków na poprawę bioasekuracji przed afrykańskim pomorem świń wynosi do 80% zwrotu kosztów kwalifikowanych i może wynieść maksymalnie do 100 tys. złotych. Czyli kwota wydatków jakie można ponieść to 125 tys. złotych netto. Z dotacji, mogą skorzystać również hodowcy, którzy w poprzednich naborach nie wykorzystali pełnej kwoty.

Jakie urządzenia do dezynfekcji można zakupić w ramach tego działania? Firma UNIDOZ produkuje szeroką gamę urządzeń do bioasekuracji, które kwalifikują się do otrzymania dotacji.

Bramy bioasekuracyjne

Najczęściej wybierane rozwiązanie, zastępujące niecki i maty dezynfekujące.

Bramy dezynfekujące gwarantują efektywny proces dezynfekcji.

Dostępne w wielu rozmiarach.

* BRAMA BIOASEKURACYJNA UNIDOZ



Bramy bioasekuracyjne mogą być wyposażone w wiele opcji dodatkowego.

Dostępne są także osłony, do zabezpiecznie strefy dezynfekcji pojazdów.

* BRAMA BIOASEKURACYJNA UNIDOZ Z OSŁONAMI

Niecka automatyczna UNIDOZ do dezynfekcji uruchamia się w momencie przejazdu pojazdu, opryskując koła oraz podwozie pojazdu roztworem roboczym środka dezynfekującego automatycznie wymieszanym w przerwie między przejazdem kolejnego pojazdu.

Niecki automatyczne, charakteryzują się znacznie mniejszym zużyciem preparatu dezynfekującego niż tradycyjne niecki.

* Niecka automatyczna UNIDOZ



Tunel do dezynfekcji

Tunele dezynfekujące są najefektywniejszym sposobem dezynfekcji pojazdów.

Osłona przed warunkami atmosferycznymi, daje możliwie najlepsze warunki do skutecznego działania preparatu dezynfekującego.

*TUNEL DO DEZYNFEKCJI UNIDOZ

W pełni automatyczny proces dezynfekcji, ogranicza do minimum konieczność obsługi przez pracowników oraz pozwala na zamontowanie tunelu w miejscach o dużym natężeniu ruchu pojazdów.

*TUNEL DO DEZYNFEKCJI UNIDOZ

Szczotkowe myjki butów

BOOT CLEANER to systemu szczotek i natrysku wody z chemią pod niskim ciśnieniem do oczyszczenia obuwia z zanieczyszczeń organicznych.

Opatentowany układ i forma szczotek, pozwalają na dokładne oczyszczenie najbardziej zabrudzonego obuwia.

Efektywnie usuwają nawet zaschnięte zabrudzenia.

*UNIDOZ BOOT CLEANER Urządzenie do mycia obuwia.



Bezdotykowe myjki butów

Myjka butów BOOT WASHER podłączana bezpośrednio do instalacji wody niskociśnieniowej, centralnego systemu mycia lub pod urządzenie wysokociśnieniowe.

Mycie obuwia odbywa się bezdotykowo.

*UNIDOZ BOOT WASHER Urządzenie do mycia obuwia.

Dezynfektory obuwia

Urządzenia do dezynfekcji natryskowej.

System natrysku środka chemicznego na obuwie.

Unikatowy układ dysz zapewnia dokładne pokrycie obuwia środkiem dezynfekującym.

Dezynfekcja nie tylko podeszwy butów a także boków i góry. Proces dezynfekcji odbywa się zawsze czystym roztworem środka dezynfekującego.

Urządzenie gwarantuje niskie zużycie środka dezynfekującego.

*BOOT DISINFECTOR UNIDOZ Urządzenie do dezynfekcji obuwia.

Urządzenia do suchej dezynfekcji UV

Urządzenie do dezynfekcji obuwia promieniami UV, bez użycia preparatów chemicznych i wody.

W pełni automatyczna mata do dezynfekcji butów promieniami UV, która zabija do 99,99% namnożonych mikroorganizmów, takich jak wszystkie niebezpieczne patogeny, nie tylko na podeszwach obuwia ale całym obuwiu znajdującym się komorze dezynfekcyjnej, oraz ochraniaczach na buty w zaledwie osiem 8 sekund.

* UV BOOTS DISINFECTOR UNIDOZ

Pianowe maty dezynfekcyjne

Dezynfekcja matą pianą zastępuje tradycyjne tekstylne maty dezynfekcyjne, które wymagają systematycznego czyszczenia, namaczania. A gąbka znajdująca się wewnątrz okresowej wymiany tak jak gąbki do mycia naczyń czy ciała.

Piana jest wypuszczana automatycznie co określony czas, gwarantując skuteczne działanie preparatu dezynfekującego.

Piana oblepia podeszwę oraz obuwie nawet na wysokość kilku centymetrów, utrzymuje się do kilkunastu minut, gwarantując skuteczne działanie środka dezynfekującego.

Piana pozwala także, na wzrokowe ocenienie, która część obuwia nie jest zdezynfekowana.

* Pianowa Mata do dezynfekcji – Unidoz Foam Mats

Warto pamiętać, że zgodnie z wymogami ARiMR, zakupione urządzenia muszą pozostawać w użyciu beneficjenta przez 5 lat od zakupu. Dlatego kierując się wyborem urządzeń, warto sprawdzić warunki gwarancji i serwisu oraz dostępność części zamiennych.