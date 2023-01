Komisja Europejska oczekuje, że w ciągu najbliższych dziesięciu lat popyt na mięso będzie się rozwijał w przeciwnych kierunkach w Unii Europejskiej i na świecie. Komisja Europejska widzi szczególnie gwałtowny spadek produkcji wieprzowiny w UE.

Globalny popyt na mięso wzrośnie

Według aktualnej długoterminowej prognozy KE światowy popyt na mięso ma wzrosnąć o około 43 mln ton w ciągu najbliższych dziesięciu lat do 2032 r., co w przybliżeniu odpowiada obecnej produkcji mięsa w Unii Europejskiej. Jednak w samej Wspólnocie Europejskiej sytuacja prawdopodobnie będzie wyglądać zupełnie inaczej, ponieważ z wyjątkiem drobiu, gracze z branży mięsnej muszą spodziewać się spadku produkcji i konsumpcji.

Spadek spożycia mięsa w UE

KE zakłada, że ​​w nadchodzącej dekadzie kwestie zrównoważonego rozwoju będą w coraz większym stopniu wpływać na produkcję i konsumpcję mięsa i zwykle będą skutkować tendencją spadkową. Na przykład oczekuje się, że spożycie mięsa w UE spadnie do 2032 r. o około 1,36 mln ton, czyli o 3,6 proc., do 36,6 mln ton w porównaniu ze średnią z lat 2020-2022. W poprzedniej dekadzie wzrosła o ponad milion ton.

Coraz większe znaczenie procesu produkcji i pochodzenia mięsa

Dla średniego spożycia na mieszkańca zakłada się spadek spożycia mięsa o 1,5 kg do 66,0 kg. Oczekuje się nawet, że produkcja mięsa w państwach członkowskich spadnie w analizowanym okresie o 2,57 mln ton, czyli o 5,8 proc. do 41,7 mln ton. Obawy konsumentów dotyczące środowiska i zmian klimatu doprowadzą do zwrócenia większej uwagi na proces produkcji i pochodzenie produktów.

Mięso laboratoryjne na razie nie stanowi konkurencji

Innymi czynnikami osłabienia konsumpcji będą prawdopodobnie kwestie żywieniowe związane ze zdrowiem, trendy demograficzne i związane ze starzeniem się, ale także przejście w kierunku roślinnych alternatyw dla mięsa. Jednak władze KE nie spodziewają się, że mięso laboratoryjne stanie się konkurentem w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Wiąże się to z problemami z akceptacją konsumentów, aprobatą i wysoką ceną.

Produkcja wieprzowiny w trendzie spadkowym

Komisja Europejska przewiduje, że produkcja wieprzowiny będzie jednym z przegranych w nadchodzącej dekadzie. Oczekuje się, że średnie spożycie wieprzowiny przez obywatela UE spadnie o 1,3 kg do 31,1 kg w ciągu następnej dekady; odpowiadałoby to zmniejszeniu konsumpcji o prawie 961 tys. ton, czyli o 5,1 proc. w całej Wspólnocie. Według KE, produkcja wieprzowiny do 2032 r. powinna spaść o 2,2 mln ton lub 9,5 proc. do 20,92 mln ton. Jako przyczyny podaje rosnące wymagania produkcyjne, spadającą konsumpcję i ograniczone możliwości eksportowe z powodu afrykańskiego pomoru świń (ASF).

W przypadku eksportu wieprzowiny z UE KE spodziewa się do 2032 r. spadku o 1,27 mln ton, czyli o 28 proc., do 3,28 mln ton w porównaniu ze średnią z lat 2020-2022.