Kolejny krok w kierunku zakazu klatek w produkcji zwierzęcej

Parlament Europejski wezwał Komisję Europejską do delegalizacji klatek dla zwierząt hodowlanych w całej Unii Europejskiej do 2027 r., przyjmując rezolucję w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej „End the Cage Age – Koniec Epoki Klatkowej”. Oczekuje się, że Komisja – która ma ostateczny głos i możliwość wydania nowych przepisów prawnych - ma ogłosić, jakie kroki podejmie w tej sprawie 30 czerwca br.

25 września 2018 r. ruszyła Europejska Inicjatywa Obywatelska, której celem było zebranie co najmniej 1 miliona podpisów wśród obywateli UE, co pozwoliłoby na wnioskowanie o stworzenie przepisów zakazujących chowu klatkowego w produkcji zwierzęcej. Organizacja miała rok na zebranie wymaganych podpisów, ale nastąpiło to wcześniej.

PE wzywa do rezygnacji z klatek w produkcji zwierzęcej

Dziś, 10 czerwca 2021 r. nastąpił kolejny etap tej drogi, mianowicie rezolucja została przyjęta przytłaczającą większością głosów: 558 posłów i posłanek do Parlamentu Europejskiego wezwało Komisję do przeglądu przestarzałej dyrektywy unijnej 98/58/WE w sprawie zwierząt w celu wycofania systemów klatkowych hodowli.

Norma bezklatkowa dla produktów pochodzenia zwierzęcego?

Parlamentarzyści UE zwrócili również uwagę na fakt, by ​​wszystkie produkty wprowadzane na rynek UE – w tym importowane – spełniały przyszłe normy hodowli bezklatkowych. Podkreślili potrzebę zapewnienia odpowiednich zachęt i programów finansowych wspierających rolników w okresie przejściowym. Ponadto Parlament Europejski wezwał Komisję do „przedstawienia propozycji zakazu okrutnego i niepotrzebnego przymusowego tuczu kaczek i gęsi w produkcji foie gras”.

Przegląd przepisów dobrostanowych

Parlamentarzyści naciskali również na Komisję, aby przyspieszyła przegląd unijnych przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt, prosząc o zakończenie tego do 2022 r., a nie do końca 2023 r., jak obecnie planowano. Pomogłoby to zapewnić wprowadzenie zakazu w ramach mandatu obecnej Komisji, która opuści urząd w 2024 r. Na dzisiejszej porannej sesji Parlament debatował również najpierw nad rezolucją, gdzie nadzwyczajna liczba 45 posłów zabrała głos opowiadając się za wprowadzeniem zakazu hodowli klatkowej.

Janusz Wojciechowski za inicjatywą rezygnacji z klatek?

W debacie wzięła udział komisarz ds. zdrowia Stella Kyriakides, która wyraziła poparcie dla inicjatywy „End the Cage Age”. Stwierdziła, że ​​zaangażowanie Komisji w poprawę dobrostanu zwierząt „pozostaje imperatywem moralnym, zdrowotnym i ekonomicznym”. „A dla mnie dążenie do zmian jest osobistym zobowiązaniem” – dodała. Wcześniej, podczas kwietniowego przesłuchania w Parlamencie, unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski podkreślił, że Komisja obiecuje intensywnie pracować nad Końcem Epoki Klatkowej – to wskazówka, że ​​propozycja jest przygotowywana.

Komentując rezolucję, Małgorzata Szadkowska, prezeska Compassion Polska powiedziała - Od ośmiu lat prowadzę tę kampanię w Polsce i wiem, że polscy obywatele i obywatelki czekają niecierpliwie na wprowadzenie zakazu. Bardzo mnie cieszy, że Parlament Europejski dziś zajął zdecydowane stanowisko w tej sprawie. Teraz nadszedł czas, aby politycy przekuli słowa w czyn - wszyscy czekamy na decyzję Komisji i ogłoszenie ambitnego planu jak zakończyć używanie tych przestarzałych narzędzi tortur zwanych klatkami.

Kto tworzył inicjatywę rezygnacji z klatek w produkcji zwierzęcej?

Komitet inicjatywy tworzą: Polska, Francja, Grecja, Niemcy, Holandia, Włochy i Czechy. Autorem projektu proponującego zmianę przepisów prawa unijnego jest międzynarodowa organizacja CIWF (Compassion in World Farming) razem ze swoim polskim oddziałem - CIWF Polska. Do autorów inicjatywy dołączyło ponad 130 organizacji z całej Unii Europejskiej, w tym z Polski m.in. Fundacja Alberta Schweitzera, Fundacja Viva Akcja dla Zwierząt, Otwarte Klatki, OTOZ Animals i Polskie Towarzystwo Etyczne.