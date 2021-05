Korea Południowa: Wieprzowina wyhodowana z komórek mięśniowych

Naukowcom z Korei Południowej udało się wyhodować wieprzowinę z komórek mięśniowych.

Naukowcy z Uniwersytetu Sejong w Korei Południowej wyhodowali wieprzowinę z próbki komórek mięśniowych, robiąc kolejny krok w kierunku komercyjnego wykorzystania hodowanego mięsa.

Jak donosi Korea Economic Daily, zespół badawczy wyizolował komórki macierzyste mięśni od świni i stymulował je do rozmnażania się in vitro w celu wytworzenia tkanki mięśniowej podobnej do wieprzowej. Projekt ten na wydziale nauk o żywności Uniwersytetu Sejong rozpoczął się w 2018 roku.

Naukowcy zamierzają teraz zoptymalizować technologię poprzez dalsze badania, aby promować jej komercyjne wykorzystanie.

Zespół naukowców pracuje obecnie również nad hodowlą laboratoryjną wołowiny. Wyniki tych prac zostaną opublikowane w 2021 roku.