Mięso laboratoryjne: Wiele pytań bez odpowiedzi

Duńscy naukowcy nie wierzą, że mięso in vitro pojawi się na rynku w najbliższym czasie.

Według przeprowadzonej przez Duński Instytut Technologiczny (DTI) analizy bieżących badań i towarzyszącej im literatury specjalistycznej, wiele pytań dotyczących masowej produkcji sztucznego mięsa jest wciąż otwartych.

Na steki trzeba poczekać

Wymagane do tego stabilne i wydajne linie komórkowe nie są jeszcze dostępne; Ponadto pożywki nie zostały odpowiednio zbadane pod kątem zastosowania na dużą skalę i z ekonomicznego punktu widzenia. Naukowcy zwracają uwagę, że nie udało się jeszcze wytworzyć sztucznych struktur mięśniowych grubszych niż 1 mm.

Oznacza to, że obecnie nie można produkować np. steków czy pieczeni, wyjaśnia raport instytutu. Jednocześnie brakuje obecnie podejść do jednoczesnej hodowli tkanki tłuszczowej i łącznej, które miałyby decydujące znaczenie dla naturalnego wyglądu i smaku sztucznych wyrobów mięsnych.

Nieznany wpływ na środowisko

Zdaniem naukowców z DTI, wciąż brakuje wiarygodnych ocen wpływu produkcji mięsa in vitro na środowisko. A prawdą jest, że często twierdzi się, że ta technologia oszczędza zasoby.

Technologia mięsa z szalki Petriego jest wciąż bardzo niedojrzała i jest raczej mało prawdopodobne, aby sztuczne mięso stało się w najbliższej przyszłości poważną alternatywą dla konwencjonalnych produktów mięsnych - podsumowuje ekspert DTI ds. inżynierii procesowej w technologii żywności. Ale jeśli przemysł potrafi rozwiązać te problemy, istnieje realna szansa na alternatywę dla produktów z konwencjonalnej produkcji mięsa.

Smak bliżej oryginału

Tymczasem eksperci branżowi widzą możliwą przyszłość dla sztucznego mięsa, jako oficjalnie zatwierdzonej żywności w połączeniu wegańskich substytutów mięsa i mięsa in vitro. Według niedawnego raportu foodnavigator.com, główną zaletą takich hybrydowych produktów jest ich smak. Zdaniem ekspertów jest to znacznie bliższe oryginałowi pochodzenia zwierzęcego niż czysta żywność pochodzenia roślinnego, ponieważ tłuszcz roślinny rozsądnie zastępuje tłuszcz zwierzęcy w produkcie, zapewniając w ten sposób doznania smakowe bardzo zbliżone do prawdziwego mięsa.

Według raportu nie chodzi tylko o smak, ale także o wygląd, konsystencję i aromat. Taki mieszany produkt mógłby, więc stać się alternatywą nie tylko dla wegan i fleksitarian, ale także dla mięsożerców.