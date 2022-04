Ministerstwo rolnictwa nie przewiduje dodatkowych dopłat do produkcji mleka

Rosnące koszty prowadzenia działalności rolniczej przejawiające się we wzroście cen pasz, nawozów i paliw nie pozostają bez wpływu na kondycje finansową producentów mleka. Mimo, że Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa rozumie, że to trudny okres także dla producentów bydła i mleka to nie przewiduje dodatkowych dla nich dodatkowych dopłat.

Henryk Kowalczyk wziął udział w spotkaniu z podlaskimi producentami mleka w Podlaskiej Izbie Rolniczej pod koniec marca br..

Podlascy rolnicy, którzy zajmują się produkcją mleka argumentowali, że tak jak producenci trzody chlewnej, także znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, spowodowanej wzrostem cen pasz, kosztów zakupu paliwa czy wzrostem cen energii elektrycznej. Zapytali Ministra Rolnictwa czy także dla nich przewiduje dodatkowe formy wsparcia obniżające koszty produkcji bydła i mleka.

Producenci mleka nie będą mogli liczyć na dodatkowe dopłaty do produkcji

Henryk Kowalczyk powołując się na szacunkowe wyliczenia podkreślał, że podnosząc dopłaty do każdego wyprodukowanego litra mleka trzeba by było w sumie przeznaczyć aż dodatkowe 15 mld zł a może i nawet więcej.

- Trzeba jasno powiedzieć, że możemy zapomnieć o takich kwotach. Co może być pocieszające to w ślad, za wzrostem kosztów produkcji, oczywiście z opóźnieniem, będą podążać wzrosty cena mleka. Ta cena z będzie o 50 gr wyższa od każdego litra w przyszłym roku lub nawet jeszcze wyższa - przewiduje Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa na spotkaniu z podlaskimi rolnikami w Podlaskiej Izbie Rolniczej.

Jak podkreślał Minister Rolnictwa wraz ze wzrostem kosztów produkcji rolnej wzrosną też ceny mleka w skupie. Teraz trzeba ten trudny okres przeczekać, a producenci mleka nie mogą liczyć na dodatkowe dopłaty z budżetu bo tych pieniędzy Ministerstwo Rolnictwa po prostu nie ma.