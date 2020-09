Mlekovita: innowacje w trosce o środowisko

Grupa Mlekovita kieruje się ideą zrównoważonego rozwoju. Świadoma swojego oddziaływania na środowisko, firma podejmuje wiele działań, aby zapobiegać jego zanieczyszczaniu. Wśród nich jest ograniczanie ilości tworzyw sztucznych w opakowaniach produktów. Konsekwentne zmiany w tym zakresie pozwolą Mlekovicie zredukować ilość tworzyw sztucznych aż o 100 tys. kg w skali roku.

Ograniczanie ilości tworzyw sztucznych w opakowaniach produktów, poprzez m.in. zmniejszenie grubości folii w opakowaniach sera w plastrach czy wprowadzenie kubków z bezpośrednim nadrukiem etykiety dla jogurtu naturalnego, pozwolą zredukować ilość tworzyw sztucznych aż o 100 tys. kg w skali roku, jak informuje Mlekovita.

– W Mlekovicie obserwujemy trendy na rynku, także te dotyczące poszanowania środowiska i projektowania opakowań. Jako lider branży mleczarskiej w Polsce oraz największa grupa mleczarska w Europie Środkowo-Wschodniej nieustannie pracujemy nad tym, aby tego typu rozwiązania wdrażać w naszej firmie, ponieważ dobro środowiska jest dla nas bardzo istotne. Opakowania naszych produktów ewoluują – nie tylko pod względem szaty graficznej, ale także jeśli chodzi o materiały, z których są wykonane. Nasze proekologiczne podejście do pakowania produktów przejawia się m.in. w zmniejszaniu gramatury tworzyw sztucznych w opakowaniach. Zmiany wprowadzone w tym zakresie w ostatnich miesiącach powodują, że w ciągu roku na rynek trafi o 100 tys. kg mniej tworzyw sztucznych. To już ogromna różnica, ale my nie ustajemy w wysiłkach, aby zmieniać skład opakowań kolejnych produktów i działać jeszcze bardziej proekologicznie – mówi Dariusz Sapiński, prezes zarządu Grupy Mlekovita.

W celu redukcji ilości tworzyw sztucznych Mlekovita zmniejszyła m.in. grubość folii dolnej w opakowaniach serów żółtych w plastrach (1 kg, 800 g i duopak 500 g) oraz zmieniła sposób pakowania serów dojrzewających, serów mozzarella i bezwodnego tłuszczu mlecznego w bloku.

– Nowe opakowania zyskał też jogurt naturalny 150 g – kubek z etykietą termokurczliwą zamieniono na kubek z bezpośrednim nadrukiem etykiety. To jedna z bardziej zauważalnych zmian, ponieważ opakowania złożonego z dwóch warstw tworzywa sztucznego, jedna zniknęła całkowicie. Zmieniono również etykietowanie butelek kefiru i maślanki 1 kg – etykieta z roli zastąpiła stosowaną wcześniej etykietę termokurczliwą, co ograniczy ilość tworzyw sztucznych o 30 tys. kg rocznie – opowiada Edyta Cybulska, Kierownik Wydziału UHT.

Zmiany w opakowaniach produktów to tylko jeden z przykładów inwestycji prośrodowiskowych Mlekovity, której celem jest wprowadzanie i utrzymywanie najwyższych standardów w zakresie ochrony środowiska. Firma stale modernizuje swoje zakłady, m.in. wybudowała kotłownię gazową i elektrociepłownię w zakładzie w Trzebownisku na Podkarpaciu, elektrociepłownię w zakładzie w Lubawie oraz nową kotłownię gazową w zakładzie w Morągu. Konsekwentnie wymienia też m.in. instalacje oświetleniowe w halach produkcyjnych oraz w magazynach na energooszczędne oświetlenie typu LED.