Niemcy: brakuje zwierząt rzeźnych

Mniejsza podaż zwierząt rzeźnych z zagranicy po raz kolejny przyczyniła się do spadku ubojów w styczniu.

Spadek uboju trzody chlewnej i bydła w Niemczech utrzymywał się w przyspieszonym tempie na początku 2022 roku.

Według danych Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis) w styczniu ubito 4,03 mln świń, było to 393 400 sztuk, czyli o 8,9 proc. mniej niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku. Produkcja wieprzowiny spadła nawet o 11,5 proc. do 435 140 ton ze względu na niższą masę ubojową.

Spadek uboju świń

Do ostrego spadku przyczynił się fakt, że styczeń 2021 r. charakteryzował się większą nieobecnością pracowników w rzeźniach związanych z koronawirusem niż w 2020 roku, przez co w tym czasie istniały duże zaległości w produkcji świń.

Zdaniem analityków, znaczne zmniejszenie pogłowia trzody chlewnej w Niemczech w ubiegłym roku o ponad 9 proc. będzie w kolejnych miesiącach nadal prowadzić do zauważalnie niższej podaży zwierząt rzeźnych.

Mniejsza podaż zwierząt gotowych do uboju z zagranicy po raz kolejny przyczyniła się do obecnego spadku uboju w styczniu 2022 r.

Liczba świń ubitych w Niemczech pochodzących z innych krajów Unii Europejskiej spadła o 14,4 proc. do 83 300 w porównaniu ze styczniem 2021 r. Dwa lata temu w tym samym miesiącu sprawozdawczym ubito 274 360 zagranicznych świń. W tym samym czasie dostawy trzody chlewnej z niemieckich chlewni do rzeźni wzrosły o 8,8 proc. do 3,95 mln sztuk.

Mniejsze uboje bydła

W przypadku bydła również nastąpił gwałtowny spadek pogłowia żywca w styczniu w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku. Ubito o 16 680 sztuk lub 6,6 proc. mniej osiągając 237 750 zwierząt. Produkcja wołowiny spadła o 7,1 proc, do 78 120 ton.

W szczególności producenci dostarczali do rzeźni mniej starych krów. Ilość ich spadła o 13,3 proc. do 82 830 sztuk.

Ponadto w styczniu 2022 r. w porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku w rzeźniach ubito o 4,4 proc. mniej jałówek oraz o 2,1 proc. mniej buhajów i wołów. Tempo spadku było najmniejsze dla cieląt i młodego bydła. Uboje ich spadły o 0,5 proc. do 24730 sztuk.