Na całym świecie znane są przypadki zakażonych ssaków wirusami wysoce zjadliwej grypy ptaków, które są obecnie szeroko rozpowszechnione w populacji ptaków.

Grypa ptaków u lisów

Jak poinformowało ministerstwo rolnictwa Dolnej Saksonii, w ubiegły poniedziałek wirus ptasiej grypy typu H5N1 wykryto po raz pierwszy u czterech lisów w Dolnej Saksonii w Niemczech.

Dwa zwierzęta zostały zabite w okręgach Schaumburg i Verden, pozostałe dwa zarażone lisy znaleziono martwe w Hanowerze i w okręgu Hameln. Według ministerstwa, istnieje coraz więcej międzynarodowych dowodów na występowanie wirusa grypy ptaków u ssaków, w tym fok czy norek. Wskazuje, to, że wirus lepiej przystosowuje się do ssaków. Eksperci obawiają się, że może to również uczynić go bardziej niebezpiecznym dla ludzi.

Na razie w Niemczech bez przypadku grypy ptaków u ludzi

Jak dotąd w Niemczech nie odnotowano żadnego przypadku grypy ptaków u ludzi. Według ministerstwa rolnictwa, wcześniejsze doświadczenia z grypą ptaków wykazały, że osoby, które miały bliski kontakt z zakażonym drobiem, są szczególnie zagrożone. Ogólnie jednak ryzyko nadal można ocenić, jako niskie. Ministerstwo zdrowia Dolnej Saksonii wyjaśniło, że odkrycie zarażonych lisów nie spowodowało dotychczas żadnego nowego zagrożenia dla ludzi.

Ministerstwo rolnictwa podkreśliło jednak, że przypadki u ssaków muszą być ściśle monitorowane. Z tego powodu drapieżniki w Dolnej Saksonii– takie jak lisy, szopy pracze i kuny – są od zeszłego roku monitorowane pod kątem infekcji wirusami grypą ptaków. Do tej pory przeprowadzono 179 badań; teraz pojawiły się pierwsze pozytywne wyniki u lisów. Dotychczasowe badania nie wykazały, że doszło do przeniesienia wirusa z lisa na lisa. Według resortu bardziej prawdopodobne wydaje się, że lisy zostały zarażone poprzez kontakt z zarażonym dzikim ptactwem, np. poprzez zjedzenie zarażonego ptaka.