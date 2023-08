W 2022 roku w Niemczech w atakach wilków rannych, zabitych lub zaginionych zostało łącznie 4366 zwierząt.

Szkody wyrządzane przez wilki inwentarzowi żywemu ponownie wzrosły w Niemczech w ubiegłym roku kalendarzowym i po przejściowym spadku w 2021 r. osiągnęły nowy najwyższy poziom.

1136 ataków wilków

W raporcie na temat zapobiegania i szkód wyrządzanych zwierzętom hodowlanym 2022 Federalne Centrum Dokumentacji i Doradztwa na temat wilków (DBBW) stwierdziło, że w całych Niemczech łącznie 4366 zwierząt gospodarskich zostało rannych, zabitych lub zaginęło w wyniku ataków wilków.

Spośród nich 3778 to owce. Było też 260 sztuk bydła, 184 dzikie zwierzęta trzymane w zagrodach, 91 kóz i 30 koni. Inne zwierzęta ranne to alpaki lub lamy, psy i muflony. W ubiegłym roku zgłoszono łącznie 3374 rannych zwierząt. Do 2020 roku liczba roszczeń stale rosła do około 4000. Według raportu liczba ataków wilków na zwierzęta gospodarskie wyniosła 1136 w 2022 roku, o 161 więcej niż w roku poprzednim. Według DBBW nie ma informacji, czy i w jakim stopniu zwierzęta były chronione w momencie ataku.

Ponowne wezwanie do zarządzania populacją

Niemieckiego Związku Rolników (DBV) i prezesa Związku Rolników i Winiarzy Nadrenii-Palatynatu Południowego (BWV), liczby te dowodzą po raz kolejny niepowodzenia polityki dotyczącej wilków, która opiera się tylko na rzekomej ochronie stada. Presja podjęcia działań w sprawie wilków wzrosła i będzie rosła w wyniku niekontrolowanego ich rozprzestrzeniania się.

Pomimo ochrony stad i wsparcia finansowego oczywiste jest, że współistnienie osadnictwa wilków i hodowli zwierząt wypasanych może odnieść sukces tylko przy zarządzaniu populacją wilków.

Wyścig zbrojeń z wilkami

Według inspektora ochrony środowiska DBV, koncentracja na środkach ochrony stada prowadzi jedynie do „wyścigu zbrojeń” z wilkami, które stają się coraz bardziej wyspecjalizowane. Ponadto ochrona stada nie jest możliwa na alpejskich pastwiskach. Inspektor oskarżył ochronę przyrody o prowadzenie przysłowiowej polityki strusia. Musimy w końcu wdrożyć zwiększone usuwanie, jako ważny element ochrony stada – powiedział prezes BWV.