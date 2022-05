Produkcja wieprzowiny spadła w 2022 roku do rekordowo niskiego poziomu. Według danych Federalnego Urzędu Statystycznego, w pierwszym kwartale było to o około 10 proc. mniej niż w 2021 roku.

Według danych Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis) od stycznia do marca ubito łącznie 12,08 mln świń, czyli o około 1,34 mln, lub 10 proc. mniej niż w zeszłym roku. Produkcja wieprzowiny w Niemczech nigdy nie spadła tak gwałtownie.

Ze względu na spadek średniej masy ubojowej produkcja wieprzowiny spadła nawet o 11,6 proc. do 1,15 mln ton, o 1,7 kg do 95,5 kg na świnię. Na początku zeszłego roku, z powodu zaległości trzody chlewnej, zwierzęta dotarły do ​​rzeźni z opóźnieniem i były cięższe. Ponadto, obecnie wysokie koszty pasz mogą skutkować zmniejszeniem masy ubojowej.

Mniej ubojów świń z krajowych chlewni

Spadek liczby zwierząt rzeźnych krajowych chlewni spadł o 1,34 mln sztuk lub 10,2 proc. do 11,78 mln sztuk w porównaniu do pierwszego kwartału. Podobnie liczba zagranicznych świń ubitych w Niemczech nadal spadała. Według statystyków, w porównaniu z pierwszymi trzema miesiącami 2021 roku ich podaż spadła o 6 240 lub 2,0 proc. do 304 490 zwierząt.

Również znaczny spadek ubojów bydła

Wyraźny spadek widać nie tylko w produkcji wieprzowiny. Podobny obraz rysuje się również w produkcji wołowiny w I kwartale 2022 roku. Tutaj ogółem poddano ubojowi 748 660 zwierząt; w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Było to, około 76 260, czyli 9,2 proc. mniej. Produkcja wołowiny spadła o 10,0 proc. do 245 950 ton. Przy 255 900 starych krowach producenci dostarczyli do rzeźni o 10,8 proc. mniej zwierząt. Byki i woły odnotowały niemal równie silny spadek o 10,7 proc. do 275 380 sztuk. Spadek rok do roku był mniej znaczący w przypadku jałówek – o 5,7 proc. do 137 400 sztuk, a w przypadku cieląt – o 4,8 proc. do 79 980 sztuk.