Niemcy: W Hesji wykryto wirus Schmallenberg u sześciu jagniąt

W laboratorium landu Hesja od początku grudnia sześć martwych jagniąt dało wynik pozytywny na obecność wirusa Schmallenberg (SBV).

Zwierzęta pochodziły z trzech różnych powiatów (Marburg-Biedenkopf, Hochtaunuskreis i Lahn-Dill-Kreis). W każdym z trzech zainfekowanych gospodarstw znaleziono po dwa zwierzęta z wadami rozwojowymi. Infekcje prawdopodobnie nastąpiły późnym latem.

Ze względu na krótszy okres ciąży pierwsze przypadki wirusa Schmallenberg występują zwykle wcześniej u owiec i kóz, ale mogą również dotyczyć bydła. Hodowcy bydła, którzy trzymali swoje zwierzęta na pastwiskach, powinni być bardzo uważni, szczególnie podczas cielenia, ponieważ zdeformowane cielęta mogą prowadzić do poważnych komplikacji przy porodzie.

Wirus Schmallenberg rozmnaża się u komarów, muszek oraz kleszczy i jest przenoszony na przeżuwacze poprzez ukąszenie. Infekcja nie jest następnie przenoszona ze zwierzęcia na zwierzę.

Nazwa wirusa pochodzi od miejsca, w którym został odkryty w 2011 roku w Schmallenbergu w Nadrenii Północnej-Westfalii. Jest blisko spokrewniony z wirusem Akabane, który jest szeroko rozpowszechniony w Oceanii, Azji i Afryce i powoduje podobny obraz kliniczny.

W większości przypadków dorosłe zwierzęta nie wykazują żadnych objawów lub wykazują jedynie niewielkie objawy, takie jak podwyższona temperatura ciała lub spadek ilości mleka.

Infekcja może być dramatyczna u ciężarnych zwierząt i ich płodów. W zależności od etapu ciąży, na którym matka jest zakażona, mogą wystąpić poważne wady rozwojowe. Młode zwierzęta są zwykle niezdolne do życia i wykazują na przykład: sztywne kręgi w odcinku szyjnym kręgosłupa i stawy w kończynach, skrócenie górnej lub dolnej szczęki, zmiany w mózgu, aż do całkowitego braku mózgu. Krzywe kończyny mogą również prowadzić do trudnych porodów i związanych z nimi komplikacji dla matki.

Szczepienie przeciwko wirusowi jest dostępne dla bydła i owiec. W okresie występowania owadów zwierzęta można również chronić przed infekcją środkami odstraszającymi owady.