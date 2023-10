W Niemczech od 2000 do 2022 r. liczba producentów mleka spadła o 61 proc. do 52 900; Fot . Shutterstock

W Niemczech liczba gospodarstw hodowlanych drastycznie spadła od przełomu tysiącleci. Ilustruje to odpowiedź niemieckiego rządu na pytanie grupy parlamentarnej CDU/CSU w Bundestagu.





Hodowla bydła

W listopadzie 2000 r. zarejestrowanych było jeszcze 219 500 krajowych hodowców bydła. 22 lata później było ich już tylko 129 400, czyli o około 41 proc. mniej. Spadek był szczególnie wyraźny w produkcji mleka. Na przełomie tysiącleci w 135 600 gospodarstwach nadal hodowano bydło mleczne. Do listopada 2022 r. liczba producentów mleka spadła o 61 proc. do zaledwie 52 900..

Trzoda chlewna

W ostatnich dziesięcioleciach nastąpiły również istotne zmiany strukturalne w przemyśle trzody chlewnej. Według rządu federalnego w 2000 r. w sumie w 126 000 gospodarstw hodowano świnie. Do listopada ubiegłego roku liczba hodowców trzody chlewnej spadła o 87 proc. do 16 900. Podobny spadek nastąpił wśród hodowców świń hodowlanych. Ich liczba zmniejszyła się w porównywalnym okresie o 88 proc. z początkowo 45 tys. gospodarstw do 5,6 tys. gospodarstw w ostatnim czasie.

Akwakultura

Zmiany strukturalne nie zatrzymały się również w akwakulturze. Według rządu federalnego w 2012 r. łącznie 5349 przedsiębiorstw przynajmniej część swoich dochodów czerpało z rybołówstwa. W ubiegłym roku było ich zaledwie 2123, czyli o 60 proc. mniej. Podobnie sytuacja wyglądała w przypadku produkcji skorupiaków. Liczba firm w tym obszarze spadła w latach 2012–2022, o 56 proc. do 25 ostatnio. W obszarze akwakultury nie ugruntowały się jeszcze nowsze źródła dochodów. Zarówno w roku 2012, jak i dziesięć lat później dwie firmy zajmowały się produkcją alg i innych organizmów wodnych. Liczba mięczaków również była stała.