Negatywna tendencja utrzymuje się w 2023 r., a niemiecka produkcja mięsa będzie nadal spadać. Obecnie jest na najniższym poziomie od 15 lat.

To zła wiadomość, zwłaszcza dla hodowców trzody chlewnej. Według wstępnych danych Destatis w pierwszych trzech kwartałach 2023 r. Niemcy wyprodukowały 5,01 mln ton mięsa, czyli o 4,9 proc. mniej niż od stycznia do września 2022 r. Dane te obejmują również uboje domowe.

Produkcja mięsa na rekordowo niskim poziomie

W ubiegłym roku było już minus 8,1 proc. Oznacza to, że od 2016 roku krzywa zmierza stale w dół, tak że na koniec roku produkcja mięsa prawdopodobnie osiągnie poziom sprzed 15 lat. Nie wszyscy producenci są dotknięci w równym stopniu. Najważniejszym mięsem w tym kraju pozostaje wieprzowina z udziałem na poziomie 61,9 proc. Mięso drobiowe stanowi 23,3 proc., a wołowina 14,4 proc.

Podaż wieprzowiny w Niemczech spada

Chociaż wieprzowina jest nadal najważniejszym mięsem w Niemczech; Strukturalna zmiana w produkcji jest tutaj bardzo wyraźna. Od 2017 do 2022 roku liczba zwierząt spadła już o ponad 11 mln sztuk. W tym roku podaż żywca rzeźnego spadła ponownie o 2,83 mln sztuk, czyli o 8,0 proc., do 32,56 mln sztuk w porównaniu do 2022 r. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 r. rzeźnicy zabili 1,13 mln, czyli o 219 tys. więcej świń z zagranicy. Ale to nie wystarczyło, aby zrównoważyć spadek liczby o 3,05 mln zwierząt z krajowych chlewni. Ogółem produkcja wieprzowiny spadła o 266 200 ton, czyli o 7,9 proc., w porównaniu do pierwszych trzech kwartałów 2022 roku.

Mniej mięsa owczego, więcej drobiowego

Jeśli chodzi o pozostałe gatunki mięs, obraz nie jest już tak negatywny. Zmniejszyła się także produkcja baraniny i jagnięciny. Było ich o 16 510 ton mniej lub o 5,9 proc. mniej niż przed rokiem. Lepiej było z mięsem drobiowym. Wydaje się, że negatywna tendencja z poprzednich dwóch lat została zatrzymana. Ilość mięsa drobiowego wzrosła o 0,6 proc. w porównaniu do 2022 r., do prawie 1,17 mln ton.

Produkcja wołowiny stabilna w porównaniu z ubiegłym rokiem

Jeśli chodzi o wołowinę, sytuacja też nie wyglądała źle. W 2023 roku wyprodukowano dotychczas 722 740 ton wołowiny. Co najmniej o 0,1 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Nieznaczny wzrost wynikał z większej wagi dostarczonych zwierząt. Jednakże wielkość uboju była ogółem niższa o 0,7 proc.