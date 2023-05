Negatywny trend w niemieckiej produkcji mięsa utrzymuje się w tym roku nieprzerwanie. Przede wszystkim zmiany strukturalne w hodowli trzody chlewnej znajdują odzwierciedlenie w aktualnych liczbach. Produkcja wieprzowiny spadła o 8,2 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem 2022 r.

Według danych Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis) w I kwartale 2023 r. w Niemczech wyprodukowano mniej mięsa wieprzowego i drobiowego w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Tylko produkcja wołowiny odnotowała umiarkowany wzrost. W przypadku trzech najważniejszych rodzajów mięsa łącznie produkcja wyniosła nieco poniżej 1,69 mln ton. To o około 94 000 ton, czyli o 5,3 proc. mniej niż w pierwszych trzech miesiącach 2022 r.

8 proc. mniej świń poddanych ubojowi

Decydujące dla tego rozwoju było załamanie produkcji trzody chlewnej. Według wstępnych danych w pierwszym kwartale w lokalnych rzeźniach ubito 11,12 mln zwierząt; w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Było to o około 698 tys., czyli o 8,0 proc. mniej.

Więcej ubitych świń pochodziło z zagranicy

Z powodu braku niemieckiej trzody chlewnej ubito więcej zwierząt pochodzących z zagranicy, dotyczyło to zwłaszcza Nadrenii Północnej-Westfalii i Nadrenii-Palatynatu. W całym kraju liczba ubitych świń importowanych wzrosła o 29,4 proc. do 394 140. Nie mogło to jednak zrekompensować deficytu 1,06 mln zwierząt, czyli 9,0 proc. hodowli krajowej. W porównaniu z pierwszym kwartałem 2022 r. niemiecka produkcja wieprzowiny spadła o 8,2 proc. do 1,06 mln ton.