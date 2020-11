Nowa Zelandia: Ponownie możliwy jest transport zwierząt statkiem

Transport zwierząt powinien być ponownie możliwy pod ściślejszymi kontrolami. Eksport zwierząt hodowlanych i hodowlanych z Nowej Zelandii statkami jest znów możliwy jednak na surowszych warunkach.

Został on całkowicie porzucone po zatonięciu statku transportującego zwierzęta „Gulf Livestock 1” na początku września z 5800 zwierzętami na pokładzie. Nadal obowiązuje długotrwały zakaz wywozu bydła, owiec, kóz i jeleni w celu uboju.

Jak ogłosiło ministerstwo rolnictwa Nowej Zelandii, niezależne dochodzenie w sprawie katastrofie statku doprowadziło do wniosku, że Nowa Zelandia posiada wystarczające kontrole, aby zapewnić dobrostan zwierząt transportowanych drogą morską, ale jest też miejsce na ulepszenia. Obejmują one częstsze kontrole wszystkich statków do transportu bydła, zmniejszenie gęstości obsady do 90 procent obecnie dopuszczalnej liczby, zwiększenie zapasów pasz koniecznych w przypadku opóźnień w podróży oraz obszerniejszą dokumentację podróży, w tym codzienne raporty weterynaryjne.

Władze Nowej Zelandii znalazły się wobec konieczności szybkiego podjęcia działań po nagłym zakazie eksportu, ponieważ 24 000 krów przeznaczonych do Chin było objętych kwarantanną eksportową. Zwierzęta, że te mogą być teraz wysyłane zgodnie z nowymi przepisami, ale Nowa Zelandia nie zezwoli na eksport zwierząt rzeźnych. Jednak nadal nie jest jasne, jak ogólnie potoczy się sytuacja z eksportem żywych zwierząt rzeźnych i hodowlanych.

W ubiegłym roku minister rolnictwa zainicjował ogólny przegląd norm w handlu żywymi zwierzętami, co jego zdaniem może skutkować całkowitym zakazem eksportu. Wyniki tego badania powinny jednak zostać ogłoszone dopiero po wyborach parlamentarnych. Wyniki wszechstronnego przeglądu zostaną wkrótce omówione z nowo wybranym rządem - minister. Raport niezależnych audytorów ma pomóc znaleźć nowe zasady eksportu żywych zwierząt.