Ponad dziesięć milionów zwierząt co roku przeżywa tortury w laboratoriach badawczych i eksperymentalnych w całej Europie; Fot. pixabay.com

Obywatele Europy domagają się zakończenia okrutnych testów kosmetyków i chemikaliów na zwierzętach oraz ambitnego planu zakończenia wszelkich testów na zwierzętach.

Już po raz drugi, ponad milion obywateli w całej Unii Europejskiej powiedziało głośno i wyraźnie, że testy na zwierzętach muszą się skończyć.

Ponad dziesięć milionów zwierząt – w tym kotów, psów, królików i myszy, co roku przeżywa tortury w laboratoriach badawczych i eksperymentalnych w całej Europie.

Teraz obywatele Europy domagają się zakończenia okrutnych testów kosmetyków i chemikaliów na zwierzętach oraz ambitnego planu zakończenia wszelkich testów na zwierzętach.

Nowy kamień milowy

Kiedy ostateczny termin zbierania podpisów pod Europejską Inicjatywą Obywatelską (ECI) minął w środę 31 sierpnia, zebrano ich 1 413 383.

Bezprecedensowy kamień milowy, ponieważ jest to druga EIO na ten temat, która przekroczyła milion podpisów. Pierwszym z nich była Stop Wiwisekcji w 2015 roku.

Kerry Postlewhite, dyrektor ds. publicznych w Cruelty Free Europe, powiedział, że chociaż musimy teraz poczekać kilka miesięcy, aby zobaczyć, czy europejska inicjatywa obywatelska zostanie uznana przez państwa członkowskie UE, duża liczba podpisów i fakt, że jest to drugi raz, kiedy obywatele wypowiedzieli się przeciwko testom na zwierzętach. Z pewnością pokazuje to europejskim prawodawcom, jak silne są emocje w tej kwestii.

Znieść wszystkie testy na zwierzętach

Cruelty Free Europe ma nadzieję, że tym razem Komisja Europejska, posłowie do Parlamentu Europejskiego i rządy krajowe zareagują i będą działać natychmiast, aby zakończyć testowanie na zwierzętach składników stosowanych w kosmetykach. Potrzebny jest ambitny i pilny plan, aby raz na zawsze zakończyć wszystkie testy na zwierzętach.

Save Cruelty Free Cosmetics/End Animal Testing EBI został uruchomiony w sierpniu 2021 r. koalicja powołana przez organizacje zajmujące się dobrostanem zwierząt Cruelty Free Europe, PETA, Eurogroup for Animals, European Coalition to End Animal Testing oraz HSI Europe, światowe firmy produkujące kosmetyki i środki higieny osobistej The Body Shop i Dove. Działania są wspierane i aktywnie promowane przez koalicję grup i aktywistów z całej Europy.

Jasne zamówienie wobec KE

Postlewhite dodał, że koalicja jest niezwykle dumna, że stworzyła ten wspólny znak i czeka na pomyślną weryfikację podpisów.

Obywatele Europy udzielili Komisji Europejskiej jasnego mandatu: przedstawienia merytorycznych wniosków legislacyjnych w celu stopniowego wycofywania testów na zwierzętach i położenia kresu cierpieniu milionów zwierząt w europejskich laboratoriach. Domagają się zmian w testowaniu i badaniach.

Najwyższy czas, aby Europa raz na zawsze położyła kres okrutnym i przestarzałym testom na zwierzętach.