Od jajka do kurczęcia, czyli produkcja brojlera z Agri Plus

Od kilku lat firma Agri Plus prowadzi program tuczu farmerskiego dla producentów kurcząt rzeźnych. Przybliżamy warunki współpracy i opisujemy jak krok po kroku ona wygląda.

Od 2018 roku firma Agri Plus, oprócz działania w sektorze hodowli trzody chlewnej – z czego jest najlepiej znana – rozwija także program tuczu farmerskiego dedykowanego producentom kurcząt rzeźnych. Pierwszoplanowym celem produkcji jest dywersyfikacja bazy surowcowej, poprzez zapewnienie regularnych dostaw surowca o najwyższej jakości dla zakładów ubojowych organizacji. Surowca bezpiecznego dla konsumentów i kontrolowanego w zakresie standardów i jakości na każdym etapie produkcji. Firma podejmuje współpracę z hodowcami posiadającymi budynki inwentarskie o minimalnej powierzchni 1000 m. kw. Obecnie kontrahenci wstawiają w jednym cyklu produkcyjnym od 11 tys. do 440 tys. piskląt kurzych. Zasady współpracy są proste: Agri Plus dostarcza pisklęta, paszę oraz kompleksową obsługę weterynaryjną, a także wsparcie doradcze w celu optymalizacji prowadzonej produkcji. Producent nie musi angażować własnych środków finansowych związanych z zakupem powyższych materiałów.

Jak to działa?

Rozliczenie piskląt, paszy czy usług weterynaryjnych odbywa się po każdym cyklu produkcyjnym. Kontrahent otrzymuje zapłatę za zwierzęta obejmującą wartość powyższych elementów składowych oraz kwotę dodatkową za osiągnięty wynik produkcyjny. Kwota dodatkowa przy dobrych wynikach produkcyjnych przekracza 2 PLN netto/szt. Hodowca może dodatkowo liczyć na dopłatę do usług dezynfekcyjnych oraz zwroty za badania w kierunku Salmonella i za świadectwa zdrowia.

Wyniki produkcyjne wpływają na wynik finansowy: uzależniony jest on głównie od końcowej masy zwierząt oraz wskaźnika FCR. Im wyższa waga i niższy FCR, tym lepszy wynik finansowy. Agri Plus wspiera hodowcę również pod względem zootechnicznym i zawsze dąży do poprawy wyników produkcyjnych, szczególnie jeśli były one przed rozpoczęciem współpracy niekorzystne – tacy hodowcy mogą liczyć na pełne wsparcie merytoryczne.

Produkcja brojlera w całości oparta jest na genetyce Ross 308. Jaja wylęgowe pozyskiwane są z ferm reprodukcyjnych z którymi firma ma podpisane wieloletnie umowy kontraktacyjne. Jaja wylęgowe trafiają do jednego z czterech prowadzonych przez Agri Plus zakładów wylęgu drobiu. Dwa z nich – Sokółka i Mońki pracują wyłącznie nad produkcją piskląt brojlera kurzego. Pozostałe dwa zakłady – w Bielsku Podlaskim i Siemiatyczach produkują z kolei pisklęta gęsi, istnieje jednak opcjonalna możliwość produkcji w nich piskląt kurcząt rzeźnych. Roczne moce przerobowe wylęgarni należących do firmy to 70 milionów piskląt brojlera i 800 tys. piskląt gęsi.

Obecnie pasza trafiająca do producentów kurcząt pochodzi z dwóch zakładów paszowych należących do Agri Plus i dwóch zakładów zewnętrznych. W tych ostatnich pasza produkowana jest na bazie opracowanej przez firmę recepturze, co daje gwarancję powtarzalności składu i jakości paszy w całej Polsce. Transport zwierząt i pasz w dużej mierze powierzany jest firmom zewnętrznym jednak jest on w pełni kontrolowany przez dział jakości Agri Plus. Pracownicy transportu przechodzą między innymi szczegółowe szkolenia dotyczące bioasekuracji.

W cieniu grypy ptaków

Mówiąc o produkcji drobiarskiej nie sposób nie wspomnieć o grypie ptaków. Ten rok był jak do tej pory rekordowy pod względem liczby zachorowań: grypę potwierdzono w blisko 350 stadach, straty spowodowane przez nią przekroczyły zaś 11 mln. zwierząt. Zarówno Agri Plus, jak i prowadzący zakłady ubojowe Animex posiadają szereg procedur bioasekuracyjnych dotyczących między innymi dostawy pasz i piskląt czy odbioru zwierząt, co ma na celu wykluczyć ryzyko transferu choroby właśnie za pośrednictwem transportu. Poza tym opiekunowie ferm zwracają uwagę na elementy codziennej bioasekuracji, a ich przestrzeganie jest dodatkowo wynagradzane.

Oczywiście nie daje to stuprocentowej gwarancji bezpieczeństwa, jednak w razie wybuchu ogniska producent w tym trudnym dla siebie okresie może liczyć na pomoc prawną, a do czasu uzyskania rekompensaty za stado dotknięte HPAI nie musi rozliczać dostarczonych materiałów i może dalej produkować, oczywiście po zdjęciu nałożonych ograniczeń i spełnieniu wszystkich wymagań prawnych.

Firma wspiera także rozwój ferm kontrahentów: mogą oni liczyć na premię modernizacyjną lub rozwojową do zrealizowanej inwestycji (jeżeli hodowca spełni wymagania wewnętrznego standardu jakościowego Agri Plus), wsparcie merytoryczne w zaprojektowaniu ilościowym wyposażenia na fermie oraz odpowiednim zabezpieczeniu fermy w najwyższym standardzie.

O wartości współpracy z firmą najlepiej świadczą pozytywne opinie płynące od samych producentów. Zwykle zdarza się, że osoby podejmujące współpracę zdecydowały się na nią ze względu na pozytywne opinie zasłyszane od rodziny czy znajomych. Tacy też producenci przedstawieni zostaną w kolejnych reportażach.