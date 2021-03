Ostatni tydzień naboru wniosków na dofinansowanie bioasekuracji stad trzody

Do 29 marca trwa nabór wniosków w podziałaniu 5.1 na wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze. O wsparcie na doinwestowanie bioasekuracji będą mogli ubiegać się producenci trzody.

Poziom dofinansowania wydatków na poprawę bioasekuracji chroniącej przed afrykańskim pomorem świń wynosi do 80% zwrotu kosztów kwalifikowanych i może wynieść maksymalnie do 100 tys. złotych. Łączna kwota wydatków jakie można ponieść producent to zatem 125 tys. złotych netto. Z dotacji, mogą skorzystać również hodowcy, którzy w poprzednich naborach nie wykorzystali pełnej kwoty.

Jakie urządzenia do dezynfekcji można zakupić w ramach tego działania? Firma UNIDOZ produkuje szeroką gamę urządzeń do bioasekuracji, które kwalifikują się do otrzymania dotacji.

Bramy bioasekuracyjne, urządzenie zastępujące niecki i maty dezynfekujące.

Bramy dezynfekujące gwarantują efektywny i szybki proces dezynfekcji pojazdów.

Dostępne w wielu rozmiarach i indywidualnych rozwiązaniach. Bramy bioasekuracyjne mogą być wyposażone w wiele opcji dodatkowego: uruchamianie automatyczne, system podgrzewania przy ujemnych temperaturach, osłony, do zabezpieczenia strefy dezynfekcji pojazdów.

* BRAMA BIOASEKURACYJNA UNIDOZ

* BRAMA BIOASEKURACYJNA UNIDOZ z automatyczną regulacją szerokości dezynfekcji.

* Śluza bioasekurcyjna UNIDOZ

to gotowe rozwiązania zaprojektowane w odpowiedzi na potrzeby hodowców. Budynek wykonany z płyty warstwowej, dostawiany do budynku inwentarskiego, stanowi oddzielenie strefy brudnej od czystej wewnątrz budynku.Natomiast ustawiona przy wejściu na teren fermy, przez którą pracownicy, obsługa weterynaryjna, serwis, przechodzą ze strefy brudnej do strefy czystej. W śluzie bioasekuracyjnej mamy możliwość zmiany odzieży wierzchniej, mycia i dezynfekcja obuwia, suszenie obuwia, dezynfekcji przedmiotów wnoszonych na teren fermy, mycia oraz dezynfekcji dłoni, prysznica.

Automatyczne niecki do dezynfekcji UNIDOZ, w odróżnieniu od standardowych wanien uruchamiają się w momencie przejazdu pojazdu, opryskując koła oraz podwozie pojazdu roztworem roboczym środka dezynfekującego automatycznie wymieszanym w przerwie między przejazdem kolejnego pojazdu. Niecki automatyczne, charakteryzują się znacznie mniejszym zużyciem preparatu dezynfekującego niż tradycyjne niecki.

* Niecka automatyczna UNIDOZ

*TUNEL DO DEZYNFEKCJI UNIDOZ

*TUNEL DO DEZYNFEKCJI UNIDOZ

to najefektywniejszy sposób dezynfekcji pojazdów.Osłona przed warunkami atmosferycznymi, daje możliwie najlepsze warunki do skutecznego działania preparatu dezynfekującego. W pełni automatyczny proces dezynfekcji, ogranicza do minimum konieczność obsługi przez pracowników oraz pozwala na zamontowanie tunelu w miejscach o dużym natężeniu ruchu pojazdów.

Myjki do butów.

Szczotkowe myjki butów



BOOT CLEANER to systemu szczotek i natrysku wody z chemią pod niskim ciśnieniem do oczyszczenia obuwia z zanieczyszczeń organicznych.

Opatentowany układ i forma szczotek, pozwalają na dokładne oczyszczenie najbardziej zabrudzonego obuwia.

Efektywnie usuwają nawet zaschnięte zabrudzenia.

*UNIDOZ BOOT CLEANER Urządzenie do mycia obuwia.

Bezdotykowe myjki butów

Myjka butów BOOT WASHER podłączana bezpośrednio do instalacji wody niskociśnieniowej, centralnego systemu mycia lub pod urządzenie wysokociśnieniowe.

Mycie obuwia odbywa się bezdotykowo.

*UNIDOZ BOOT WASHER Urządzenie do mycia obuwia.

System natrysku środka chemicznego na obuwie.

Unikatowy układ dysz zapewnia dokładne pokrycie obuwia środkiem dezynfekującym.

Dezynfekcja nie tylko podeszwy butów a także boków i góry. Proces dezynfekcji odbywa się zawsze czystym roztworem środka dezynfekującego.

Urządzenie gwarantuje niskie zużycie środka dezynfekującego.