Prezes Pekpolu: w branży mięsnej obserwuje się dużo przejęć przez kapitał zachodni

- Jesteśmy jednym z ostatnich polskich zakładów sensu stricto. Niewiele ich zostało, ale trochę jeszcze jest - powiedział Tomasz Łączyński, prezes Zakładów Mięsnych Pekpol Ostrołęka.

Prezes ZM Pekpol wskazuje, że w branży mięsnej obserwuje się dużo przejęć przez kapitał zachodni.

- Chociaż ostatnio lubię czytać o tym, jak polskie zakłady przejmują francuskie, niemieckie, a nawet szwajcarskie w różnych dziedzinach. Tak więc Polacy też mają coraz mocniejszą pozycję w Europie - mówi.

Tomasz Łączyński zaznacza jednak, że rynek nie lubi próżni i trzeba cały czas go obserwować.

- Gdyby pojawił się ktoś, kto proponowałby wspólny biznes, trzeba go zawsze rozważyć. Na dziś mamy możliwości rozwijania swojego zakładu. Mamy warunki lokalowe i obszarowe. Mamy też tyle pracy, że nie możemy tego przerobić. Obserwujemy to, co się dzieje w Cedrobie, Bruno Tassi i innych grupach, ale bardziej interesuje nas rynek od strony konsumenckiej: np. jakie nowe rzeczy powinniśmy przygotować, gdzie powinniśmy być. Interesuje nas rynek HoReCa i to, jak możemy na nim zaistnieć. Mamy przygotowane programy i mam nadzieję, że będzie to widać. Rozwijamy się i robimy to skutecznie - dodaje.

