Produkcja brojlera w podwyższonych standardach jakości – tucz bliżej natury

W gospodarstwie Adama Słowikowskiego z powiatu Żuromińskiego tucz kurcząt odbywa się w sposób nieco odmienny od powszechnie przyjętego. Zyskują na tym zwierzęta, ale też sam hodowca.

Adam Słowikowski z miejscowości Cieszki w powiecie żuromińskim od siedmiu lat zajmuje się tuczem kurcząt rzeźnych. Od 2018 roku współpracuje on z Agri Plus w ramach tuczu farmerskiego. Jak mówi, był on pierwszym w regionie hodowcą, który zdecydował się na taki krok. Stabilizacja dochodu pozwoliła hodowcy na dalszy rozwój: w zeszłym roku uruchomił kolejny obiekt produkcyjny, w którym w jednym rzucie może wyhodować 39 tys. sztuk brojlera.

Wyższy poziom dobrostanu

Ferma bohatera naszego reportażu różni się jednak znacząco od powszechnie spotykanych brojlerni. Rzadko spotyka się bowiem obiekty, w których zwierzęta posiadają swobodny dostęp do światła dziennego:

- Wynika to z uczestnictwa w programie jakości QS, w którym biorę udział. Zakłada on podwyższony standard dobrostanu związany nie tylko z dostępem do światła dziennego, ale również swobodniejszym dostępem do wody i paszy – w obiekcie osiągamy to poprzez większą liczbą poideł i karmideł – tłumaczy hodowca.

Jak dodaje, wyższy poziom dobrostanu nie wiąże się z pogorszeniem wyników produkcji:

- Wykorzystujemy tą samą genetykę i te same pasze co w „klasycznym” odchowie. Nasze zwierzęta w ciągu sześciotygodniowego okresu tuczu osiągają masę na poziomie 3000 – 3100 g – tłumaczy Adam Słowikowski.

Oczywiście wyższe standardy dobrostanu nie wzięły się z przypadku – za tak wyprodukowany żywiec producent może liczyć na wyższy zysk. Jak tłumaczy Michał Bancerz, koordynator produkcji w firmie Agri Plus, produkcja w systemie QS to nie jedyna opcja współpracy związana z podwyższonymi standardami produkcji:

- Agri Plus utworzyło własny, wewnętrzny standard jakościowy - Standard "Dobra praktyka Agri Plus". Zawiera on wymagania zarówno standardów QS, ale i inne, nieobjęte tym standardem kryteria techniczne, dobrostanowe czy bioasekuracyjne. Kładziemy ogromny nacisk na dobrostan zwierząt i chcemy wynagradzać finansowo hodowców spełniających wymagania naszego standardu. Dodatkowo istnieje możliwość współpracy w standardzie z obniżonym zużyciem antybiotyków, co również jest dodatkowo wynagradzane finansowo. Jeżeli wymagana jest certyfikacja fermy, Agri Plus ponosi dodatkowe koszty z tym związane. Jeżeli hodowca buduje nowy obiekt i spełnia on standard jakościowy Agri Plus, firma wspiera hodowcę premią rozwojową do zrealizowanej inwestycji. Podobnie rzecz się ma do budynków gruntownie modernizowanych lub dostosowywanych do produkcji drobiu – tłumaczy przedstawiciel firmy.

W cieniu grypy ptaków

Mówiąc o fermie zlokalizowanej w powiecie żuromińskim nie sposób byłoby pominąć temat grypy ptaków, która w poprzednim sezonie zdziesiątkowała stada w tym regionie. Na fermie Adama Słowikowskiego udało się na szczęście uniknąć najgorszego – czyli wybuchu ogniska, jednak ze względu na trwającą wokół epizootię przez 4 miesiące nie mógł on obsadzić swoich obiektów:

- Był to trudny okres, cały czas ponosiłem koszt spłaty kredytów, nie byłem natomiast w stanie prowadzić produkcji – tłumaczy hodowca.

W takiej sytuacji w skali kraju znalazło się w zeszłym roku kilkuset hodowców. Czy Ci współpracujący z Agri Plus odczuwali ze strony wsparcie w tym czasie?

- Nasza firma stara się wspierać producentów w tak krytycznej sytuacji jaką była epizootia grypy ptaków. W tym czasie nie naciskaliśmy na uregulowanie zobowiązań po cyklu dotkniętym ptasią grypą. Rozliczenie zobowiązań odbywało się w dogodny dla dwóch stron sposób uwzględniający wahania płynności finansowej producenta i może zostać rozłożone w czasie. Jeżeli hodowca zmuszony jest do dłuższego przestoju, Agri Plus może wesprzeć hodowcę finansowo, a zwrot powyższej kwoty może również zostać rozłożony w czasie. Agri Plus dodatkowo systemowo partycypuje w kosztach profesjonalnej dezynfekcji kurników, a wstawienie kolejnych zwierząt zapewniamy możliwie jak najszybciej po zdjęciu obostrzeń prawnych – tłumaczy Michał Bancerz.

Jak dodaje specjalista, firma szczególną wagę przykłada również do standardów bioasekuracji na fermach:

- Nasz zespół opiekunów ferm składa się z lekarzy weterynarii, ale i techników oraz zootechników, którzy na co dzień mają za zadanie wychwytywać problemy bioasekuracyjne, indywidualnie szkolić hodowców i wraz z nimi korygować błędy negatywnie wpływające na wynik produkcyjny – tłumaczy przedstawiciel Agri Plus