Program zwalczania much

Muchy są bardzo uciążliwymi szkodnikami, szczególnie jeśli występują w dużych ilościach. Mogą być one ogromnym problemem ze względu na wpływ, jaki mają na zdrowie ludzi.

W ciągu doby na świecie wylęga się tyle much, ilu ludzi jest na całej ziemi. W jednym kilogramie świńskich odchodów może być do 15 000 larw much. Mucha na swoim ciele przenosi do 6 000 000 mikroorganizmów, a w jelicie muchy jest do 30 000 000 mikroorganizmów, wywołujących choroby zakaźne, takie jak : dur brzuszny, paratyfus, dezynteria, cholera, gruźlica, polio, salmonella, wąglik. Skoro są w jelicie to są również w jej odchodach, muchy załatwiają się wszędzie, robią to co 4 – 5 minut, często na naszym pożywieniu.

Muchy nie mają zębów, swoją śliną rozpuszczają pokarm do momentu, aż będą w stanie go zjeść. W ten sposób poza odchodami, również śliną zanieczyszczają żywność.

W walce z muchami ważna jest profilaktyka, zamykanie drzwi i okien lub montaż siatek. Ważne też jest umiejscowienie koszy na śmieci - powinny być jak najdalej od domu. Skuteczne pozbycie się much nie jest zadaniem prostym. Żeby pozbyć się jak największej ilości należy do problemu podejść całościowo i systemowo. Pamiętajmy jednak, że całkowite ich wytępienie jest niemożliwe.

Najlepsze i polecane sposoby na walkę z muchami:

- najlepsza na świecie PUŁAPKA na muchy, OneShot Fly Catcher

- oprysk lub malowanie środkiem, OneShot Twenty One

- rozsypywanie na tackach gotowej do użytku trutki, OneShot Sheila

- larwicyd na larwy much OneShot Maggots

* Oprysk na muchy należy nanosić na powierzchnie, które nie wchłaniają wody. Można też nanieść truciznę np. na paski foli, które należy rozwiesić wewnątrz pomieszczenia, im więcej tym lepiej.