Protest rolników: blokady dróg w całym kraju

Zgodnie z zapowiedziami rolnicy rozpoczęli blokowanie dróg w całym kraju. Jest to kolejny z serii protestów przeciwko tzw. piątce dla zwierząt. Pierwsze blokady pojawiły się już w województwie podkarpackim, łódzkim, wielkopolskim, warmińsko-mazurskim i lubelskim. Rolnicy odwiedzili również dom ministra Pudy. Żądają spotkania z premierem.

Zgodnie z zapowiedzią organizatorów blokady mają objąć drogi wojewódzkie i krajowe w całym kraju. Opublikowana przez organizatorów lista zbiorcza uwzględnia przeszło 100 miejsc, a rolnicy ciągle zgłaszają kolejne blokady.

MAPA PROTESTÓW - CAŁA POLSKA STAJE https://t.co/YEzuIwZ44W



"Kilka miejsc" protestów z dzisiejszego dnia. Mapa cały czas uaktualniania. Rolnicy jacyś niezadowoleni chyba... — Bardowscy (@bardowscy) October 21, 2020

Najwięcej utrudnień czeka na kierowców w województwach mazowiecki, wielkopolskim i pomorskim.

Blokady dróg nie są jednym wyrazem niezadowolenia z noweli ustawy o ochronie zwierząt. Rolnicy, w ramach akcji trwającej od kilku dni, odwiedzają domy i biura polityków, którzy poparli ustawę, zostawiając im w wyrazie „podziękowania” obornik i słomę oraz transparenty głoszące „Tu mieszka zdrajca polskiej wsi”.

Dziś przed świtem rolnicy z powiatu piotrkowskiego w woj. łódzkim postawili taczki z obornikiem pod biurem posła PO Cezarego Grabarczyka i posłów PIS: Antoniego Macierewicza, Roberta Telusa, Grzegorza Lorka, Grzegorza Wojciechowskiego, Krzysztofa Maciejewskiego, Anny Milczanowskiej i Dariusza Kubiaka, oraz senatora Wiesława Dobkowskiego.

Rolnicy odwiedzili również nowego ministra rolnictwa Grzegorza Pudę.

Niektórym zaś trafiają się miłe niespodzianki.

Wszędzie widzimy akcie obornikiem, a tu Taka Sytuacja D

Teresa Hałas



Źródło fBhttps://t.co/DefxsWIIqf@izby_rolnicze pic.twitter.com/X66kyiejZ3 — Pawel (@Agrestt_) October 20, 2020

Protest popiera m.in. Krajowa Rada Izb Rolniczych.

– Prezesi zebrani na naradzie, która odbyła się w Biurze Krajowej Rady Izb Rolniczych w Parzniewie w dniu 20 października 2020 r., popierają kontynuację protestów w sprawie zaprzestania prac nad ustawą o ochronie zwierząt, wspierając rolników, którzy chcą wziąć w nich udział. Jednocześnie Prezesi Wojewódzkich Izb Rolniczych żądają spotkania z Premierem w celu rozwiązania napiętej sytuacji na wsi w związku z procedowaną ustawą – informuje KRIR.

Popieramy kontynuację protestów ‼️ w sprawie zaprzestania prac nad ustawą o ochronie zwierząt oraz wspieramy rolników, którzy chcą wziąć w nich udział 🚜👩‍🌾👨‍🌾💪 https://t.co/9gkkJCPWsE — KRIR (@izby_rolnicze) October 20, 2020

To samo żądanie wysunęli organizatorzy protestu informując jednocześnie, że blokady będą utrzymane tak długo jak będzie to możliwe, nawet jeśli oznaczałoby to dobę lub dwie. Ponadto żądają odrzucenia nowelizacji ustawy w całości. Jak zapowiadają, rolnicy są pokojowo nastawieni, ale w razie konieczności będą się bronić.

Zgodnie z listą opublikowaną przez AGROunię blokady obejmą cały kraj.

Śląskie

- powiat Żywiecki

- powiat kłobucki (Częstochowa) Waleńczów DK43

Wielkopolska

- powiat: gnieźnieński Trzemeszno DK 15

- powiat Wrzesiński Targowisko Września DK 92 i 15

- powiat poznański Murowana Goślina DW 196

- powiat Pleszewski Pleszew DK 11 i 12 /Grab- Gizałki DW 443

- powiat rawicki Miejska Górka DK 36

- powiat Pilski Ujście DK 11

- powiat gnieźnieński DK15 Gniezno-Trzemeszno Gniezno-Wagrowie

- powiat Kępiński DK11 Kliny

- powiat Poznański Cerekwica DW 184

- powiat poznański i obornicki Chludowo DK 11

- powiat poznański Buk DW 307

- powiat Kolski

- powiat krotoszyński Koźmin WLKP DK 15

- powiat Gnieźnieński Gniezno DK15 kierunek Toruń

- powiat Kościański Jerka DW 432

- powiat Nowy Tomyśl Zbąszyn DW302

- powiat obornicki Gościejewo DK11

- powiat słupski

- powiat śremski Śrem DW434

- powiat szamotulski

- powiat Średzki Nowe Miasto DK11

- powiat Gostyński Krajewice DW 434

Lubelskie

- powiat Bilgorajski

- powiat Lubartowski Droga nr 19.lubelskie.lucka

- powiat radzyński

- powiat radzyński

- powita kraśnick DK- 74 Annopol

- powita Lubartowski

- Chełm blokad miasta

Lubuskie

- Gorzów Wielkopolski

- Zielona góra Sulechow stacja Adjor DK 32

- Nowogród

- przejście Kłoczew Ryki

- powiat radzyński Stok DK 63

Podlaskie

- powiat zambrowski Zambrów

- powiat kolneński Kolno DK 63

- powita siemiatycki Siematycze Podlaskie DK 19

- powiat łomżyński

- powiat wysokomazowiecki

- Powiat sejneński DK8

- Kolno DK63

Łódzkie

- Powiat poddębicki Uniejow DK 72 z DW 473

- powiat rawski (Rawa Mazowiecka)

- powiat Łęczycki gmina Piątek Rondo w Strykowie KD14

- powiat skierniewicki

- powiat radomszczański łódzkie Przedbórz DK 42

Mazowieckie

- powiat makowski

- Powiat mławski Losice DK 19

- Powiat Łosicki

- powiat Połoński

- powiat Plonski

- powiat Mławski Gmina Stupsk Konopki DK7 i DW 615

- powiat Mławski Lipowiec DW563 Mława E77

- powiat Mławski

- powiat Grójec

- powiat Garwoliński Gawrolin

- powiat Ciechanowski

- powiat Płocki

- powiat Płocki i Sierpecki Drobinie DK 10 i 60

- powiat Sokołowski

- powiat radomski gmina Iłża– Radom DK9

- powiat Płoński

- powiat pułtuski

Warmińsko Mazurskie

- powiat nowomiejski Lubawa -Nowe Miasto DK15

- powiat Węgorzewski Gizycko DK 59

- powiat ostródzki DK 16

- powiat elbląski Elblag Malbork DK 22

- powiat Bartoszycki Plesy DK57-DK51

- powiat Olsztyński/ Ostródzki DK 16

- powiat Działdowo Iława DK 16

- powiat Piski Pisz Blokada DK 58 i DK 63

- powiat LIDZBARSKI

Świętokrzyskie

- Powiat Buski

- powiat Staszów

- powiat kielecki

- powiat Lipski

Pomorski

- powiat Tczewski Czarlin DK 91

- powiat Bytowskim

- powita człuchowski i chojnicki

- powiat Starogard Gdański DW222 i DK22 Starogard Gd Pomorskie

- powiat kartuski Puck DW 216

Podkarpacie

- powiat: Strzyżowski (Czudec)

- powiat Jasło

- powiat Dębicki

- powiat kolbuszowski

- powiat Mielecki

- powiat Strzyżowski

- powiat Rzeszów 97

- droga krajowa 7

- Krosno DK19 Piastowe-Rzeszow

Kujawsko pomorskie

- powiat włocławski

- powiat nakielski DK 10 Nakle nad Notecią

- powiat nakielski DK5 stacji paliw Huzar

- powiat mogileński DK15 Trzemeszno

- powiat Grudziądz

- powiat wąbrzeski DK15 Lipnica

- powiat inowrocławski DK15 Gniewkowo

- powiat Aleksandrów Droga DK 91

- powiat Bydgoski DK 10 Makowiska

- powiat Włocławek DW 270 Izbica

- powiat toruński DK 10 Toruń-Warszawa

- powiat sępoleński

- powiat Bydgoski DK 25 Makowarsko

- powiat Włocławski

- powiat aleksandrowski

Dolnośląskie

- powiat Wrocławski DK 8 Kobierzyc

Opolskie

- powiat oleski Olesno DK 11

- powiat Kluczbork/Opole DK 45 Kluczbork - opole.

- powiat brzeski

Zachodnio Pomorskie

- powiat gryficki

Małopolska

- powiat Bielski DK 52 Bulowice Oświęcim

- powiat Bochnia DK 94 Brzesko - Bochnia

Zbiorka w #chojnice coraz wiecej rolnikow rozgoryczonych na miejscu, start o 10... pic.twitter.com/VAl4WB2xqu — Łukasz Przytarski (@LukasPrzytarsky) October 21, 2020