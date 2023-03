Przewóz żywych zwierząt obwarowany jest surowymi przepisami, a mimo to nadal jest w tej kwestii sporo do zrobienia

My w transporcie musimy stosować się do prawa unijnego. Ale chcemy zrobić coś więcej, dlatego zdecydowaliśmy się, by nasze zakłady były blisko hodowców. Tak, żeby droga od rolnika do punktu skupu wynosiła max. 150 km.

W trosce o #dobrostanzwierząt. Minimalizujemy w ten sposób stres krów i nie dopuszczamy do ich przemęczenia. Zwierzęta same się nie obronią i to ludzie muszą dbać o respektowanie ich praw. Od pokoleń współpracujemy z ludźmi, którzy hodują bydło. Na przestrzeni lat dużo się od siebie nauczyliśmy. I chcemy uczulić wszystkich z branży. Przy transporcie zwierząt należy: wzmocnić wymogi doboru i szkolenia personelu w transporcie i rzeźniach. Niedopuszczalne jest stosowanie przemocy i metod wywołujących lęk, obrażenia lub cierpienie zwierząt;

planować podróż dokładnie, z ograniczeniem czasu jej trwania do minimum;

zapewnić bezpieczne urządzenia do załadunku i wyładunku (tak, aby jak najbardziej zminimalizować ryzyko zranień);

przestrzegać wymogu prowadzenia różnego rodzaju dokumentów (certyfikatów kompetencji i autoryzacji przewoźników, certyfikatów transportu zwierząt, dzienników podróży);

odpowiednio często i uczciwie przeprowadzać inspekcję weterynaryjną;

nie narażać na cierpienie zwierząt nienadających się z różnych względów do transportu;

organizować transport w sposób właściwy dla danego gatunku i w odpowiednim czasie, z przerwami na karmienie, pojenie oraz odpoczynek i bezpośrednie kontrole stanu przewożonych zwierząt.

zapewnić odpowiednią powierzchnię podłogi i wysokość pojazdu;

w razie stwierdzenia w czasie transportu zwierząt poranionych, ze złamaniami lub innymi problemami albo padłych, transport powinien być przerwany i poddany natychmiastowej kontroli weterynaryjnej, z udzieleniem pomocy zwierzętom. Dla nas to bezkompromisowy standard. I aby mieć nad tym kontrolę, w #Skłodowscy proponujemy naszym polskim partnerom własny transport. Kierujemy się zasadą – im krótsza droga – tym lepiej. Mamy nadzieję, że branża mięsna będzie szła z nami w tym kierunku. >> SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE SKUPU <<



