Pierzga wykazuje liczne właściwości prozdrowotne. Warto jednak najpierw odpowiedzieć na pytanie, czym tak naprawdę jest pierzga?

Czym jest pierzga pisaliśmy już właściwie w naszym poprzednim artykule dotyczącym obnóży pyłkowych i ich właściwości zdrowotnych.

Co to jest pierzga?

Warto jednak raz jeszcze przypomnieć czym jest pierzga i jak powstaje: substratem do jej produkcji są omówione w poprzednim artykule obnóża pyłkowym. Po dostarczeniu tychże obnóży do ula, są one przenoszone do komórek plastra pszczelego, a następnie upychane i rozdrabniane przez pszczoły. W jednej komórce znaleźć się może do kilkunastu obnóży. Po tym jak komórka zostanie wypełniona pyłkiem, zalewana jest ona miodem. W warunkach beztlenowych dochodzi do procesu fermentacji: obecne w miodzie bakterie kwasu mlekowego rozkładają część obecnych w pierzdze cukrów do tegoż właśnie kwasu. Następuje obniżenie pH zawartości komórki, przez co w takiej postaci pierzga może być bezpiecznie przechowywana. Z punktu widzenia rodziny pszczelej pierzga jest praktycznie jedynym przyswajalnym źródłem białka, dlatego zapotrzebowanie na nie jest szczególnie duże w okresie intensywnego wychowu kolejnych pokoleń, a także czasie przygotowań do zimowli.

Skład chemiczny pierzgi jest nieco zbliżony do obnóży pyłkowych, niemniej zawiera ona znacznie więcej białka, natomiast mniej tłuszczów. Warto nadmienić, że ze względu na proces fermentacji, białko obecne w pierzdze jest znacznie bardziej przyswajalne od tego pochodzącego z obnóży.

Na co pomaga pierzga?

Jak czytamy w opracowaniu „Apiterapia – Leczenie miodem i innymi produktami pszczelimi” (autorzy prof. Bogdan Kędzia i Elżbieta Hołderna-Kędzia), pierzga jest produktem który skutecznie wspomaga przede wszystkim leczenie chorób układu sercowo – naczyniowego. Mowa tu o takich dolegliwościach jak choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze, czy zapalenie mięśnia sercowego. Badania wykazały, że u pacjentów spożywających dziennie 15 g pierzgi, między innymi zmniejszyła się częstotliwość występowania ataków dusznicy bolesnej, zwiększyła się wytrzymałość na wysiłek fizyczny, doszło również do stabilizacji ciśnienia tętniczego krwi. U pacjentów cierpiących na zapalenie mięśnia sercowego nastąpiła również poprawa samopoczucia, i ustąpienie takich objawów jak duszności, czy kołatanie serca.

Pierzga pomocna jest także w leczeniu niedoborów żelaza (anemii). Badania wykazały, że ponad połowa pacjentów spożywających w diecie pierzgę odczuła poprawę swojego stanu zdrowia. U pacjentów tych odnotowano wyraźny wzrost liczby krwinek czerwonych we krwi, a także zwiększenie poziomu hemoglobiny, przy jednoczesnym spadku wartości OB.

Jak stosować pierzgę?

Zalecana dawka produktu dla osoby dorosłej to około trzy łyżeczki na dobę dla osób dorosłych, oraz około 1,5 łyżeczki na dobę w przypadku dzieci. Spożywać ją należy w trzech dawkach na dobę, na około 30 minut przed posiłkiem. Taka terapia powinna trwać 3-4 tygodnie, i można ją powtarzać 3-4 razy do roku. Spożywać ją należy po wcześniejszym rozpuszczeniu w ciepłej wodzie.

Kto nie powinien spożywać pierzgi?

Pierzgi nie powinny stosować osoby wykazujące alergię na produkty pszczele. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek objawów sugerujących wystąpienie uczulenia, należy niezwłocznie przerwać terapię.

Jak przechowywać pierzgę?

Produkt jest wrażliwy przede wszystkim na działanie światła i wilgoci. Dlatego tak jak w przypadku obnóży pyłkowych należy ją przechowywać w szczelnym naczyniu (najlepiej w słoiku) schowanym w ciemnym miejscu.