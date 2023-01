Ostatnie dni przyniosło rekordowe jak na styczeń temperatury. Czy takie warunki stwarzają niebezpieczeństwo dla zimowli pszczół?

Przełom grudnia i stycznia przyniósł niespotykane od dawna temperatury. Według niektórych danych ustanowione zostały historyczne rekordy pomiarów dla stycznia. W niektórych regionach kraju temperatura przekroczyła wartość 18 stopni Celsjusza. Naturalnym w tej sytuacji pytaniem jest to, jak nagłe ocieplenie wpłynie na przyrodę. Pełni niepokoju są pszczelarze, którzy obawiają się, że wysokie temperatury przełożą się na wynik zimowli. Czy jest się czego obawiać?

- Optymalna dla zimowli pszczół temperatura powietrza wynosi od – 4 do +4 stopni Celsjusza. W takich warunkach zużycie pokarmu jest ograniczone, a matki nie rozpoczynają czerwienia. Ostatnie ocieplenie niesie ze sobą kilka zagrożeń. Z pewnością na niekorzyść przemawia większa aktywność pszczół, co w bezpośredni sposób wiąże się z wyższym zużyciem pokarmu. O ile książkowo dobowe zużycie pokarmu powinno obecnie wynosić 30 – 40 g, to według moich pomiarów w momencie ocieplenia było ono kilkukrotnie wyższe. Ma to szczególnie duże znaczenie w obecnym sezonie, kiedy to ze względu na wysokie ceny cukru część pszczelarzy oszczędzała na karmieniu zimowym – tłumaczy Marcin Sadowski z podlaskiej pasieki Marcyś.

Jednak to nie jedyny problem związany z drastycznym ociepleniem:

W wielu rodzinach matki zaczęły już czerwić, co o tej porze roku może okazać się zgubne. Wiąże się to nie tylko z wspomnianym podwyższonym zużyciem pokarmu, lecz także pszczoły w tej sytuacji mogą mieć problem z pobraniem pokarmu z sąsiednich ramek (nie opuszczą czerwiu), co w konsekwencji może doprowadzić do osypu pomimo zapełnionych pokarmem bocznych ramek – tłumaczy pszczelarz.

Zagrożenie warrozą

Odrębnym problemem jest wysokie zagrożenie warrozą: