Większość z nas zaopatruje się w miód latem lub jesienią. Zakupiony produkt musi zatem przynajmniej przez kilka miesięcy zachować swoje walory. Ale czy w ogóle miód może się popsuć?

W obiegowej opinii miód uważany jest za produkt niemal wieczny. Trudno się temu dziwić. Miód jest roztworem w ponad 80 proc. składającym się z cukrów – głównie z glukozy i fruktozy, choć w przypadku np. miodów spadziowych obecne są również bardziej złożone związki. Ciśnienie osmotyczne w tymże roztworze sprawia, że praktycznie niemożliwy jest rozwój szkodliwej mikroflory, takiej jak bakterie, czy grzyby. Jednak przy niewłaściwym przechowywaniu, a także w przypadku błędów w pozyskiwaniu miodu możliwa jest utrata walorów smakowych i zdrowotnych produktu. „Psucie się” miodu należy rozpatrzeć na kilku płaszczyznach.

Miód może sfermentować

Dość często spotykanym zjawiskiem wpływającym na jakość miodu jest jego fermentacja. Można by tu zadać pytanie „ale jak to”? Przecież w powyższym akapicie napisano, że niemożliwy jest w nim rozwój drobnoustrojów prowadzących fermentację? Owszem, i w przypadku prawidłowo pozyskanego i przechowywanego miodu jest to prawda. Jednak na skutek zbyt wczesnego odwirowania miodu, czy też przechowywania go w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza dochodzi niejako do jego rozrzedzenia. W momencie, gdy zawartość wody w miodzie przekroczy ok. 20 proc. istnieje możliwość rozwoju bakterii kwasu mlekowego, czy drożdży. Rozkładając cukry produkują one między innymi kwasy organiczne, alkohol i dwutlenek węgla. Sfermentowany miód nabiera charakterystycznego owocowego (winnego) zapachu, jednocześnie pojawiają się w nim pęcherze gazu, nierzadko wypychają one zawartość słoików na zewnątrz. Co zrobić by miód nie sfermentował? Z perspektywy pszczelarza konieczne jest pozyskiwanie miodu dojrzałego (o odpowiednio niskiej zawartości wody), oraz zachowanie higieny produkcji. Od konsumenta zależy przede wszystkim dbałość o odpowiednie warunki przechowywania miodu. Ale o tym za chwilę.

Czy sfermentowany miód nadaje się do konsumpcji? Tak, ale raczej nie do bezpośredniego spożycia – może to bowiem być źródłem dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Taki miód można natomiast wykorzystać np. do celów piekarniczych, czy do produkcji miodu pitnego.

Aktywność enzymatyczna

Błędy w przechowywaniu mogą również doprowadzić do spadku aktywności enzymów zawartych w miodzie, co w zasadzie prowadzi do utraty jego walorów zdrowotnych. Proces ten zachodzi w przypadku istotnego przekroczenia optymalnej temperatury przechowywania produktu. W takich warunkach dochodzi również do powstania szkodliwego hydroksymetylofurfuralu.

Jak przechowywać miód?

Aby miód jak najdłużej zachował swoje właściwości smakowe i zdrowotne należy zapewnić mu odpowiednie warunki przechowywania. Są tu właściwie trzy podstawowe zasady. Miód musi być przechowywany w miejscu chłodnym, suchym i zacienionym. Ostatniego punktu raczej nie trzeba rozwijać, warto natomiast pochylić się nad tematem temperatury i przechowywania. Najlepiej miód jest przechowywać w miejscach, w których panuje temperatura rzędu 11-15 st. C. W niższej temperaturze miód nie traci swoich walorów, niemniej wraz z jej spadkiem przyspiesza tempo krystalizacji, co nie zawsze jest pożądane przez konsumentów. Z ust konsumentów często pada pytanie "czy miód można przechowywać w lodówce"? Owszem, należy jednak liczyć się z faktem, że szybciej przybierze on postać stałą. Jednocześnie chronić należy go przed obecną w "lodówkowym" środowisku wilgocią. Najlepszym miejscem do przechowywania miodu zdaje się być domowa piwnica, w której panują z reguły dość niskie, i stałe temperatury. Warunkiem jest jednak to, by pomieszczenie nie było wilgotne i zatęchłe.

Przechodzimy tu do kolejnego zagadnienia. Miód musi być przechowywany w szczelnie zamkniętych naczyniach (zazwyczaj słoikach). Chronią one produkt przed pobieraniem wilgoci z powietrza (co doprowadzić może do wspomnianego zajścia fermentacji), ale też przed nabieraniem obcych zapachów.

Jak długo można przechowywać miód?

Polska Norma określa, że dopuszczalny czas przechowywania miodu to 3 lata. Jednak tak naprawdę przy właściwym przechowywaniu nie straci on swoich właściwości przez znacznie dłuższy czas. Badania wykazały, że nawet po okresie 20 lat przechowywania w optymalnych warunkach produkt nie traci swoich właściwości zdrowotnych i smakowych.