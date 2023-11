Zwykło się mówić, że pszczoły są owadami ginącymi, i dla podtrzymania właściwego funkcjonowania ekosystemów niezbędne jest wspieranie ich hodowli. Jest to tylko część prawdy.

Powyższa teza jest w ostatnich latach niezwykle modna, jednak nie do końca jest zgodna z prawdą. Owszem, populacje niektórych gatunków pszczół są zagrożone, jednak nie można tego raczej powiedzieć o pszczole miodnej. Według danych Instytutu Ogrodnictwa, w żadnym z województw wskaźnik napszczelenia nie znajduje się poniżej optymalnego poziomu, zaś w niektórych regionach jest on przekroczony nawet 3-4 krotnie.

Najpierw jednak powiedzmy jak definiujemy wskaźnik napszczelenia. Jest to uśredniona ilość rodzin pszczelich przypadająca na jednostkę powierzchni (zwykle 1 km2). Poniższa mapa (oparta na danych Instytutu Ogrodnictwa za 2021 rok – są to najbardziej aktualne dane jakimi dysponujemy), przedstawia średnie napszczelenie na terenie poszczególnych województw.

Ile wynosi maksymalne napszczelenie?

Starsze dane mówiły o tym, że maksymalne napszczelenie terenu powinno wynosić 8-10 pni pszczelich na 1 km2. Jednak jak informuje nas dr Anna Gajda, z Pracowni Chorób Owadów Użytkowych SGGW, bieżące dane mówią o tym, że dopuszczalne napszczelenie wynosi 5 pni na 1 km2, zaś optymalna jego wartość to 3 rodziny pszczele na 1 km2. Uśredniony wskaźnik napszczelenia dla całego kraju wynosi 6,4 pni na km2, czyli wyraźnie więcej, niż wynosi dopuszczalna wielkość tego parametru.

Co za dużo to nie zdrowo

Warto powiedzieć także parę słów, o negatywnych skutkach środowiskowych przepszczelenia. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na dwa aspekty: ograniczoną bazę pokarmową, oraz ryzyko transferu patogenów. Pierwszy ze wspomnianych aspektów to mniejsza produktywność i rentowność pasiek, ale też większe ryzyko głodu.

Jednocześnie większe zagęszczenie owadów to większy kontakt pomiędzy poszczególnymi osobnikami, a co za tym idzie większe ryzyko infekcji. Te dwa zjawiska mają zresztą ze sobą ścisłą korelację: ograniczone zasoby pożywienia sprzyjają rabunkom (a to z kolei zwiększa ryzyko przenoszenia bakterii i pasożytów), z drugiej zaś strony niedożywione rodziny wykazują niższą odporność i większą podatność na patogeny.

Jednak wysokie napszczelenie ma również (paradoksalnie) niekorzystny wpływ na ekosystemy: ograniczenie bazy pokarmowej może przyczyniać się do ginięcia populacji innych gatunków pszczół, a także pozostałych zapylaczy.

Napszczelenie a zgnilec i inne choroby

Jako dowód na to, że przepszczelenie jest zjawiskiem zdecydowanie niekorzystnym warto porównać dane dotyczące napszczelenia w poszczególnych województwach, z mapą występowania zgnilca złośliwego. Widać tu wyraźną korelację: w tym roku większość ognisk odnotowano na terenach o wysokiej koncentracji pni pszczelich: na Podkarpaciu i na Śląsku. Z drugiej strony związek ten nie jest regułą. Jako przykład przytoczmy województwo lubelskie (drugie w kraju pod względem napszczelenia), w którym presja zgnilca nie jest tak duża, jak we wspomnianych wyżej województwach.

Należy jednak podkreślić, że wysokie napszczelenie to nie tylko większe ryzyko wystąpienia zgnilca. Piszemy o tym, bo zgnilec złośliwy jest w Polsce jedyną chorobą pszczół zwalczaną z urzędu, i w przypadku tej jednostki dysponujemy pełnymi danymi. Jednak przepszczelenie to także większe ryzyko występowania innych chorób, przede wszystkim dziesiątkującej polskie (i nie tylko) pasieki warrozy.