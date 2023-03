Do naszej redakcji zgłosił się początkujący pszczelarz z pytaniem o zasadność stosowania ciasta cukrowego do zabezpieczenia żelaznego zapasu pokarmu i stymulacji rozwoju rodzin pszczelich wczesną wiosną. Zdania ekspertów są w tej materii podzielone.

Temat podawania pokarmu pszczołom na przedwiośniu i wczesną wiosną to temat rzeka. Ilu pszczelarzy – tyle opinii. Postaramy się jednak odpowiedzieć precyzyjnie – na tyle na ile to możliwe na to pytanie.

Stosowanie ciasta zależy od pierwszego pożytku

O zdanie w pierwszej kolejności spytaliśmy naszego redakcyjnego eksperta Wojciecha Koniecznego:

„Uważam że stosowanie go zależy przede wszystkim od tego, czy rodziny mogą liczyć na pożytek rzepakowy. Jeśli on jest, to ciasto jest absolutnie wskazane. Ciasto zawierać może różne dodatki (pyłek, witaminy itd.), jednak w głównej mierze składa się z cukru. Ze względu na ten ostatni składnik podając ciasto zawsze też podaję rodzinom ciepłą wodę. Bez niej pszczoły wylatują z uli w jej poszukiwaniu. Wiosną bywa chłodno i niestety wiele pszczół nie wraca już do uli. One wylatują, bo aby ciasto zostało pobrane musi zostać rozpuszczone, a do tego potrzebna jest woda. Natomiast jeżeli pierwszym pożytkiem jest akacja, to podawanie ciasta nie ma sensu. Rodziny mają wystarczająco dużo czasu aby samodzielnie dojść do siły na okres jej kwitnienia” – tłumaczy pszczelarz.

Ciasto tylko w sytuacjach awaryjnych

Bardziej krytyczny co do stosowania ciasta jest Marcin Sadowski z podlaskiej „Pasieki Marcyś”. Jego zdaniem ciasto powinno być stosowane wyłącznie w awaryjnych sytuacjach:

„Pamiętajmy, że ciasto to w dużej mierze sacharozę, którą wyczerpane zimowlą pszczoły muszą rozłożyć na prostsze związki. Jeżeli potrzebujemy uzupełnić żelazny zapas pokarmu lepiej jest podać pszczołom odebrane wcześniej ramki z pokarmem. Natomiast w sytuacji w której nie dysponujemy takim pokarmem, lub z różnych względów (np. pogodowych) nie jesteśmy w stanie podać go do uli, wówczas warto jest zastosować ciasto. Ja używam go jednak rzadko” – tłumaczy ekspert.

Ekspert krytycznie podchodzi też do kwestii stymulacji rozwoju rodzin poprzez zastosowanie ciasta z dodatkiem pyłku pszczelego: