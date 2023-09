Miód manuka to jeden z najsłynniejszych miodów świata. Wspomaga on leczenie wielu chorób, jest jednak kilkukrotnie droższy od krajowych gatunków. Z czego powstaje omawiany gatunek miodu?

W poprzednich artykułach omawialiśmy właściwości zdrowotne niektórych krajowych gatunków miodu. Temat ten nie został przez nas wyczerpany, jednak zanim omówimy inne rodzaje produktów pszczelich warto napisać parę słów o bodaj najsłynniejszym miodzie świata. Mowa tu oczywiście o słynącym ze swoich właściwości zdrowotnych miodzie manuka. Czym jest ten produkt?

Z czego pozyskiwany jest miód manuka?

Manuka jest miodem nektarowym, pozyskiwanym z nektaru roślin z gatunku Leptosperium scoparium. Roślina ta zwyczajowo nazywana jest właśnie „manuka”, lub „drzewo herbaciane”. Występuje ona w Nowej Zelandii, na Tasmanii, oraz na południowym wybrzeżu Australii.

Czymże jest „drzewo herbaciane”? To wiecznie zielony krzew (niekiedy przybiera formę drzewa), zaliczany do kserofitów – roślin sucholubnych. Jego niskie wymagania siedliskowe – odporność na suszę, niskiej jakości glebę, czy intensywne nasłonecznienie, oraz łatwość rozmnażania sprawia, że jest to roślina występująca masowo.

Właściwości miodu manuka

Ogólny skład chemiczny miodu manuka jest zbliżony choćby do krajowych miodów nektarowych. Dominują w nim cukry, kilkanaście procent masy stanowi woda, zaś inne substancje (w tym związki biologicznie czynne) stanowią około 1 proc. składu. Pod względem składu chemicznego manuka porównywana jest choćby do naszego miodu gryczanego, spadziowego, czy wrzosowego. Miód ten charakteryzuje się wysoką zawartości polifenoli odpowiedzialnych za jego właściwości antyoksydacyjne, jedna tym co wyróżnia go na tle innych gatunków miodu jest wysoka zawartość metyloglioksalu (MGO). Związek ten występuje też w krajowych miodach, jednak jego stężenie nie przekracza zwykle 10 – 20 mg na kilogram. Tymczasem w miodach manuka zawartość metyloglioksalu jest wielokrotnie wyższa. Najcenniejsze gatunki tego miodu zawierają nawet powyżej 550 mg/kg MGO. Metyloglioksal jest związkiem wykazującym bardzo silne działanie antybiotyczne. Hamuje namnażanie drobnoustrojów takich jak bakterie, wirusy, czy grzyby. Związek ten wykazuje ponadto działanie przeciwzapalne, i immunostymulujące.

Miód miodowi nierówny

Nie każdy miód manuka charakteryzuje się jednak takimi samymi właściwościami. W zależności od warunków środowiskowych zawartość MGO może wahać się od 30 do 550 mg/kg i więcej. Oczywiście wraz z wyższą koncentracją tego związku silniejsze będą jego właściwości zdrowotne. Dla ułatwienia wyboru danego produktu w handlu przyjęto specjalny system identyfikacji: dostępne miody są oznaczone symbolami od 30+ do 550+. Wspomniana liczba odpowiada oczywiście koncentracji MGO (przykładowo miód oznaczony symbolem 30+ zawiera nie mniej niż 30 mg MGO w kilogramie). Przyjęto, że do celów medycznych stosuje się miody oznaczone wartością 250+ i wyższą, zaś miody o niższej zawartości metyloglioksalu traktowane są jako produkty spożywcze i profilaktyczne.

Warto dodać, że MGO jest substancją naturalnie powstającą w trakcie przechowywania miodu – jest to bowiem produkt rozpadu cukrów prostych = glukozy i fruktozy. Zdarza się zatem, że jego koncentracja w miodzie może przekroczyć nawet 1000 mg/kg. Dodać należy jednak, że długotrwałe przechowywanie prowadzi też do powstawania szkodliwych związków, takich jak HMF (hydroksymetylofurfural). Dlatego miód zawsze powinien być przechowywany w optymalnych warunkach.

Zastosowanie medyczne miodu manuka

Miód manuka stosowany jest przede wszystkim jako składnik maści i opatrunków stosowanych w leczeniu trudno gojących się ran, takich jak odleżyny, owrzodzenia, rany cukrzycowe, pooperacyjne, czy oparzenia. Właściwości przeciwbakteryjne miodu manuka chronią takie rany przed zakażeniami, jednocześnie miód taki przyspiesza procesy gojenia się. Stosować go można również w nieco mniej poważnych schorzeniach skórnych takich jak trądzik, czy łuszczyca.

Miód ten wykorzystywany jest również do leczenia chorób układu pokarmowego (owrzodzenia i nadżerki żołądka, czy dwunastnicy, zapalenia żołądka, zgaga, refluks, zakażenia jamy ustnej etc.). Wspomaga też leczenie zakażeń dróg oddechowych, takich jak zapalenie gardła, czy nieżyt górnych dróg oddechowych. Manuka wspomaga też leczenie zakażeń dróg moczowych.

Działanie przeciwutleniające sprawia, że miód manuka chroni nasz organizm przed działaniem wolnych rodników, przez co hamuje procesy starzenia, czy nowotworzenia. W badaniach in vitro wykazano wręcz, że miód manuka hamuje podział komórek rakowych, oraz stymuluje ich zamieranie.

Kto nie powinien spożywać miodu manuka?

Przeciwskazania do stosowania miodu manuka są analogiczne jak w przypadku innych odmian. Miodu tego nie powinny spożywać osoby uczulone, a także dzieci w wieku poniżej jednego roku życia. Pamiętajmy też, że miód to w około 80 proc. cukry, dlatego szczególnie ostrożnie powinien być on spożywany przez diabetyków.

Ile kosztuje miód manuka?

Niestety miód manuka jest jednym z droższych gatunków, a jego cena znacznie przekracza ceny gatunków krajowych. Wynika to z kilku czynników: jego popularności, ograniczonego terenu pozyskiwania, czy kosztów importu, oraz marży dystrybutorów.

Trudno jest jednak jednoznacznie określić jego cenę, gdyż zależy ona od koncentracji MGO, ale też marży naliczanej przez poszczególnych dystrybutorów. Podamy jedynie kilka przykładowych ofert, ceny dotyczą opakowania o masie 500 g. I tak znaleźliśmy miód manuka 550+ w cenie około 380 zł, 400+ kosztuje około 290 zł, 200+ około 210 zł/kg, 100+ około 110 zł. Warto podkreślić, że są to ceny kilkukrotnie wyższe niż krajowych odmian miodu.

Czy warto stosować miód manuka? Oczywiście trudno polemizować z jego właściwościami zdrowotnymi, fakt ten potwierdzono bowiem w licznych badaniach naukowych. Niemniej w myśl zasady „cudze chwalicie, swego nie znacie”, nie zapominajmy że również krajowe gatunki cechują się pozytywnym wpływem na nasze zdrowie, i ich profilaktyczne stosowanie może przynieść nam wiele korzyści.