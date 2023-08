Spośród wszystkich produktów pszczelich propolis (czyli inaczej kit pszczeli), ma najsilniejsze działanie biologicznie czynne. Jest też specyfikiem o najlepiej udokumentowanym działaniu medycznym.

Z terminem „propolis” zetknął się chyba każdy, kto choć trochę interesuje się pszczelarstwem, czy apiterapią. Poza miodem, jest to bodaj najlepiej znany produkt pszczeli. Czym innym jest jednak znać sam termin, czym innym zaś wiedzieć czym tak naprawdę jest ów propolis. W pierwszej kolejności odpowiemy zatem na to pytanie.

Co to jest propolis?

W temperaturze pokojowej propolis to ciemnobrązowa, plastyczna masa produkowana przez pszczoły. Charakteryzuje się ona intensywnym żywicznym zapachem. Podstawowym surowcem do produkcji tejże mieszaniny są zbierane przez robotnice żywice roślinne pochodzące głównie z pączków drzew liściastych. Jego smak jest gorzkawy i piekący. Propolis nie rozpuszcza się w wodzie, jest natomiast dobrze rozpuszczalny w alkoholach.

Pod względem chemicznym propolis jest mieszaniną takich substancji jak żywice, woski, garbniki, flawonoidy, olejki eteryczne, a także zawiera pewną domieszkę pyłku.

Po co pszczołom propolis?

Podstawowym zadaniem kitu pszczelego jest uszczelnianie gniazda, zwłaszcza w okresie poprzedzającym zimowlę. Dzięki temu poprawie ulegają warunki termiczne panujące w gnieździe. To jednak nie jedyna funkcja propolisu: ze względu na silne właściwości biobójcze (skutecznie zwalcza wirusy, bakterie, czy też pleśnie), kit pszczeli wykorzystywany jest również do swego rodzaju odkażania komórek w których rozwinie się kolejne pokolenie pszczół, jak i dezynfekcji wszystkich powierzchni wewnętrznych ula. Pszczoły powlekają także propolisem ciała zabitych przez siebie intruzów (np. gryzoni), których nie są w stanie usunąć z ula. Tym samym chronią rodzinę przed działaniem patogennej mikroflory rozwijającej się w rozkładających się tkankach.

Jak przygotować nalewkę propolisową?

W recepturach aptecznych spotyka się preparaty propolisowe takie jak standardowy ekstrakt alkoholowy (propolis rozpuszczony w etanolu), ekstrakt zagęszczony, oraz standaryzowany, o określonym stężeniu substancji aktywnej. Spotyka się także ekstrakty bezalkoholowe, czy maści propolisowe.

Standardowy wyciąg alkoholowy możemy przygotować również własnoręcznie. Aby go przygotować należy rozpuścić ok. 30 g kitu pszczelego w 300 ml alkoholu etylowego o stężeniu 50-60 proc. Taką mieszaninę umieszczamy szklanym naczyniu (słoiku) w ciemnym miejscu, na około 10 dni. Naczynie należy kilka razy dziennie wstrząsać, przyspiesza to bowiem rozpuszczanie związków obecnych w kicie. Po upływie wspomnianego czasu mieszaninę należy odsączyć, dzięki czemu oddzielimy ekstrakt od drobin wosku, pyłku, czy też zanieczyszczeń mechanicznych.

Na jakie choroby pomaga propolis?

Jak czytamy w opracowaniu „Apiterapia – Leczenie miodem i innymi produktami pszczelimi” (autorzy prof. Bogdan Kędzie i Elżbieta Hołderna-Kędzia, do podstawowych właściwości terapeutycznych propolisu należy zaliczyć wspomniane już wcześniej działanie biobójcze. Preparaty na bazie kitu pszczelego są skuteczne w zwalczaniu bakterii (również szczepów antybiotykoopornych) wirusów, grzybów, czy pierwotniaków. Stąd mają one szerokie zastosowanie medyczne w kontekście leczenia trudno gojących się ran (urazy, rany pooperacyjne, owrzodzenia), a także łuszczycy. Jednak na tym nie kończy się zastosowanie preparatów propolisowych. Warto je także stosować w leczeniu podrażnień i ran jamy ustnej, a także w leczeniu stanów zapalnych gardła. Produkty te są skuteczne także w walce z takimi chorobami jak nadciśnienie tętnicze, podwyższony poziom cholesterolu, czy biegunki.

Przechowywanie propolisu

Ze względu na swoje właściwości biobójcze propolis jest produktem dość odpornym na zepsucie mikrobiologiczne, jest on jednak wrażliwy na działanie światła. Dlatego zarówno surowy propolis, jak i preparaty na jego bazie należy go przechowywać w ciemnym miejscu. Właściwościom propolisu szkodzi również wysoka wilgotność powietrza, dlatego ważne, by był on składowany w zamkniętych naczyniach. Z powodzeniem można go natomiast przechowywać w temperaturze pokojowej.

Dane dotyczące dopuszczalnego czasu przechowywania propolisu są sprzeczne. Jedne mówią o tym, że po około pół roku zaczyna on tracić swoje właściwości, inne wskazują na to, że bezpiecznie można go przechowywać nawet 25 lat.